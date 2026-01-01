GoWA（Go WhatsApp 网页版多设备）是一个开源的 REST API 服务器，通过多设备协议连接到 WhatsApp。它提供了一个简洁的网页用户界面，用于管理 WhatsApp 会话，以及一个完整的 REST API，用于发送消息、管理联系人和处理 Webhook — 所有这些都可以在您自己的服务器上完成。

在您的 VPS 上自托管 GoWA 可确保您的 WhatsApp 会话数据保持私密，您的 API 不受第三方提供商的速率限制，并且您可以完全控制消息路由和 Webhook 集成。