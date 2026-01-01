Sshwifty 是一个自托管的基于网络的 SSH 和 Telnet 客户端，它能将任何现代浏览器变成一个功能齐全的远程服务器访问终端。它支持 SSH 密码、公钥和键盘交互式认证，以及纯 Telnet，从而无需在每台工作站上安装或配置原生客户端。

在 VPS 上自托管 Sshwifty 为团队提供了一个单一的共享入口点，可以从任何地方管理远程机器——无论是手机、平板电脑、受限的企业笔记本电脑还是信息亭——同时通过共享密钥控制访问。管理员可以预定义主机预设、限制连接到经批准的目标，并通过服务器端钩子审计流量，而无需将 SSH 端口暴露给公共互联网。