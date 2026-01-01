Gotify 是一个轻量级的开源推送通知服务器，可让您实时发送和接收消息。一个简单的 REST API 使其易于集成来自脚本、监控工具、cron 作业和应用程序的通知，而无需依赖 Firebase、Pushover 或任何其他第三方服务。它支持多个客户端应用程序，并按来源和优先级级别组织通知。

自托管 Gotify 可将所有通知数据保存在您自己的 VPS 上，从而保证隐私和可用性。其最小的资源占用意味着它可以与其他应用程序舒适地并行运行，而不会争夺内存或 CPU。