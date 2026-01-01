一键安装部署 Plone。
安全、开源的内容管理系统，二十多年来一直受到政府、大学和企业的信赖。
为 Plone 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Plone 构建什么
Plone 是一个成熟的企业级开源内容管理系统 (CMS)，基于坚实的 Python 基础构建。它为数千个网站提供支持，这些网站遍布政府机构、大学、非政府组织和全球企业，拥有超过20年的良好记录，期间未报告过任何远程代码执行漏洞。Plone 6 附带经典用户界面 (Classic UI) — 一个功能齐全的编辑环境，具有精细的基于角色的访问控制、多语言内容、版本控制以及一个拥有超过300个软件包的丰富附加组件生态系统。
在您的 VPS 上自托管 Plone 让您完全拥有您的内容和用户数据，无需按席位许可，并可灵活地通过 Python 附加组件和 REST API 扩展平台，支持无头和混合发布工作流程。
Plone 的主要功能
企业级安全
Plone 拥有 20 年的安全记录和一个专门的安全团队 — 这使其成为政府和医疗保健组织的首选 CMS，这些组织无法承受数据泄露的后果。
细粒度访问控制
在内容树的任何级别定义角色和权限，以便编辑者、审阅者和读者都能看到并修改他们被授权访问的内容。
完整内容版本控制
每个内容更改都会被跟踪并可逆——比较版本、恢复以前的状态，并维护完整的审计跟踪，无需额外插件。
多语言支持
通过内置翻译工作流、语言感知导航和按语言发布控制，管理多种语言的内容。
REST API
plone.restapi 层将所有内容和配置作为 JSON 端点暴露，从而实现无头发布、移动应用程序和第三方集成。
可扩展的附加组件生态系统
超过300个社区附加组件涵盖电子商务、LDAP认证、高级搜索和自定义工作流 — 所有这些都无需分叉核心即可安装。
为什么要在 Hostinger 上运行 Plone
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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