Plone 是一个成熟的企业级开源内容管理系统 (CMS)，基于坚实的 Python 基础构建。它为数千个网站提供支持，这些网站遍布政府机构、大学、非政府组织和全球企业，拥有超过20年的良好记录，期间未报告过任何远程代码执行漏洞。Plone 6 附带经典用户界面 (Classic UI) — 一个功能齐全的编辑环境，具有精细的基于角色的访问控制、多语言内容、版本控制以及一个拥有超过300个软件包的丰富附加组件生态系统。

在您的 VPS 上自托管 Plone 让您完全拥有您的内容和用户数据，无需按席位许可，并可灵活地通过 Python 附加组件和 REST API 扩展平台，支持无头和混合发布工作流程。