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AMD EPYC 处理器
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Plone 构建什么

Plone 是一个成熟的企业级开源内容管理系统 (CMS)，基于坚实的 Python 基础构建。它为数千个网站提供支持，这些网站遍布政府机构、大学、非政府组织和全球企业，拥有超过20年的良好记录，期间未报告过任何远程代码执行漏洞。Plone 6 附带经典用户界面 (Classic UI) — 一个功能齐全的编辑环境，具有精细的基于角色的访问控制、多语言内容、版本控制以及一个拥有超过300个软件包的丰富附加组件生态系统。

在您的 VPS 上自托管 Plone 让您完全拥有您的内容和用户数据，无需按席位许可，并可灵活地通过 Python 附加组件和 REST API 扩展平台，支持无头和混合发布工作流程。

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你可以用 {name} 构建什么

Plone 的主要功能

企业级安全

Plone 拥有 20 年的安全记录和一个专门的安全团队 — 这使其成为政府和医疗保健组织的首选 CMS，这些组织无法承受数据泄露的后果。

细粒度访问控制

在内容树的任何级别定义角色和权限，以便编辑者、审阅者和读者都能看到并修改他们被授权访问的内容。

完整内容版本控制

每个内容更改都会被跟踪并可逆——比较版本、恢复以前的状态，并维护完整的审计跟踪，无需额外插件。

多语言支持

通过内置翻译工作流、语言感知导航和按语言发布控制，管理多种语言的内容。

REST API

plone.restapi 层将所有内容和配置作为 JSON 端点暴露，从而实现无头发布、移动应用程序和第三方集成。

可扩展的附加组件生态系统

超过300个社区附加组件涵盖电子商务、LDAP认证、高级搜索和自定义工作流 — 所有这些都无需分叉核心即可安装。

为什么要在 Hostinger 上运行 Plone

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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