部署 PatchMon 一键安装。
自托管的Linux补丁管理和设备监控平台，具有浏览器内SSH终端和合规性扫描功能。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 PatchMon 构建什么
PatchMon是一个开源的Linux补丁管理和集群监控平台，它为系统管理员提供了一个统一的仪表板，用于跟踪、批准和部署所有受管Linux主机上的补丁。它提供实时软件包健康状况可见性、带有审批工作流的协调补丁管理、OpenSCAP和CIS合规性扫描、Docker Bench安全审计，以及由Apache Guacamole支持的浏览器内SSH终端——所有这些都无需在管理机器上安装任何SSH客户端。
与按节点收费的商业补丁管理解决方案不同，PatchMon可以免费自托管，并通过轻量级代理连接到受管主机。所有补丁历史、合规性报告和主机清单都保留在您自己的基础设施上，没有任何数据发送到外部服务。
PatchMon 的主要功能
全车队补丁编排
审查您的整个 Linux 机群中的待处理更新，批准补丁批次，并从一个单一的仪表板通过调度和回滚控制来部署它们。
浏览器内 SSH 终端
直接从浏览器通过由 Apache Guacamole 提供支持的终端访问任何受管主机 — 无需安装 SSH 客户端或进行端口转发。
合规性扫描
对受管主机运行 OpenSCAP、CIS 基准和 Docker Bench 安全扫描，并随时间跟踪合规性态势，无需单独的工具。
实时包健康
实时查看每个受管主机上哪些软件包已过时、存在漏洞或缺失，并附带严重性指标和CVE链接。
补丁审批工作流
在将补丁部署到生产主机之前，需要明确批准，并提供审计跟踪，记录批准人、批准内容和批准时间。
为什么要在 Hostinger 上运行 PatchMon
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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