PatchMon是一个开源的Linux补丁管理和集群监控平台，它为系统管理员提供了一个统一的仪表板，用于跟踪、批准和部署所有受管Linux主机上的补丁。它提供实时软件包健康状况可见性、带有审批工作流的协调补丁管理、OpenSCAP和CIS合规性扫描、Docker Bench安全审计，以及由Apache Guacamole支持的浏览器内SSH终端——所有这些都无需在管理机器上安装任何SSH客户端。

与按节点收费的商业补丁管理解决方案不同，PatchMon可以免费自托管，并通过轻量级代理连接到受管主机。所有补丁历史、合规性报告和主机清单都保留在您自己的基础设施上，没有任何数据发送到外部服务。