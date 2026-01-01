一键安装部署首页。
现代化、完全静态的应用程序控制面板，支持自动发现 Docker 容器以及 100 多个服务集成。
为 Homepage 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Homepage 的主要功能
Docker 自动发现
自动检测通过 Docker socket 运行的容器，并将其添加到您的仪表板，无需手动输入。
100多个服务集成
直接在仪表板小部件上显示来自 Sonarr、Radarr、Plex、Proxmox 以及数十种其他流行的自托管服务的实时数据。
基于YAML的配置
使用YAML文件对整个仪表板配置进行版本控制，使其在不同环境中复制或迁移变得轻而易举。
系统资源小部件
内置小部件显示实时CPU、内存和磁盘使用情况，以便您可以从起始页监控服务器健康状况。
自定义 CSS 和 JS
注入自定义CSS和JavaScript，以定制仪表板外观，超越内置主题选项。
为什么要在 Hostinger 上运行 Homepage
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。