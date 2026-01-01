Homepage 是一个快速、安全且高度可定制的应用程序控制面板，可作为您所有自托管服务的中心枢纽。它完全通过 YAML 文件配置，与 Docker 集成以自动发现正在运行的容器，显示实时系统指标和服务健康状况，并支持 100 多个第三方集成以实现实时数据小部件。其完全静态的架构意味着它能即时加载，并且只需要最少的服务器资源。

在您的 VPS 上部署 Homepage，并直接访问 Docker socket，可创建一个动态的、自更新的控制面板，反映您的实时基础设施——新容器会自动出现，确保您的控制面板在您的堆栈增长时保持准确，无需手动重新配置。