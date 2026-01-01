Homepage最高立减 70%

一键安装部署首页。

现代化、完全静态的应用程序控制面板，支持自动发现 Docker 容器以及 100 多个服务集成。

立即启动您的应用程序
免费每周自动备份
AI自托管 VPS
¥47.99/月
选择套餐
30天退款保证
一键安装部署首页。

为 Homepage 选一个 VPS 套餐

立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99/月
选择套餐
以 ¥87.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减64%
KVM 2
¥178.99
¥64.99/月
选择套餐
以 ¥109.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99/月
选择套餐
以 ¥211.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99/月
选择套餐
以 ¥365.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99/月
选择套餐
以 ¥87.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减64%
KVM 2
¥178.99
¥64.99/月
选择套餐
以 ¥109.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99/月
选择套餐
以 ¥211.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99/月
选择套餐
以 ¥365.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量

每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Homepage 构建什么

Homepage 是一个快速、安全且高度可定制的应用程序控制面板，可作为您所有自托管服务的中心枢纽。它完全通过 YAML 文件配置，与 Docker 集成以自动发现正在运行的容器，显示实时系统指标和服务健康状况，并支持 100 多个第三方集成以实现实时数据小部件。其完全静态的架构意味着它能即时加载，并且只需要最少的服务器资源。

在您的 VPS 上部署 Homepage，并直接访问 Docker socket，可创建一个动态的、自更新的控制面板，反映您的实时基础设施——新容器会自动出现，确保您的控制面板在您的堆栈增长时保持准确，无需手动重新配置。

开始使用
你可以用 {name} 构建什么

Homepage 的主要功能

Docker 自动发现

自动检测通过 Docker socket 运行的容器，并将其添加到您的仪表板，无需手动输入。

100多个服务集成

直接在仪表板小部件上显示来自 Sonarr、Radarr、Plex、Proxmox 以及数十种其他流行的自托管服务的实时数据。

基于YAML的配置

使用YAML文件对整个仪表板配置进行版本控制，使其在不同环境中复制或迁移变得轻而易举。

系统资源小部件

内置小部件显示实时CPU、内存和磁盘使用情况，以便您可以从起始页监控服务器健康状况。

自定义 CSS 和 JS

注入自定义CSS和JavaScript，以定制仪表板外观，超越内置主题选项。

为什么要在 Hostinger 上运行 Homepage

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

推荐的服务器位置：

正在检查...

立足本土，全球发展

选择一个距离受众较近的服务器位置，以提升加载速度。我们在北美、欧洲、亚洲和南美洲均设有数据中心。
开始使用
立足本土，全球发展

值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
Noel

终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
Omkar

我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
Sylvain

非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
Herriman

Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
Martin K

这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

30天退款保证

我们提供 30 天退款保证，让您安心试用。详情请参阅我们的退款政策

开始使用

探索更多可部署的应用

AFFiNE

AFFiNE

一站式工作空间，整合文档、白板和数据库，并由 AI 赋能

部署
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy 是一个 AI 驱动的开源工作区和 Notion 替代品

部署
BeaverHabits

BeaverHabits

专注于每日打卡和连续记录的极简自托管习惯追踪器

部署
查看所有应用程序

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。