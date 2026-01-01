Mathesar 是一个开源的 Web 应用程序，它在任何 PostgreSQL 数据库之上提供了一个电子表格风格的界面。它不取代您的数据库，而是直接使用原生的 PostgreSQL 角色和权限进行连接，因此每个用户都能准确地看到他们被授权访问的数据——无需单独的身份层。

自托管 Mathesar 可以让您的数据处于您的控制之下，同时为非技术团队成员提供一种通过熟悉的网格界面查询、筛选和编辑记录的方式。开发人员保留对底层 Postgres 模式的完全访问权限，这意味着 Mathesar 可以与您现有的工具协同工作，而不是取代它们。