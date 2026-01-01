一键安装部署 jfa-go。
Jellyfin 的基于邀请的用户管理，支持个人资料、密码重置和多渠道通知。
为 jfa-go 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 jfa-go 构建什么
jfa-go 是一个自托管的用户管理伴侣，用于 Jellyfin（次要支持 Emby），它用可分享的邀请链接取代了手动创建账户。每个邀请都可以应用一个 Jellyfin 配置文件，该配置文件控制媒体库访问、转码限制和其他服务器设置，而使用上限、有效期、密码规则和 CAPTCHA 等选项则让管理员能够严格控制谁可以注册以及如何注册。
将 jfa-go 与 Jellyfin 一起自托管，消除了为家人、朋友或付费支持者提供服务的麻烦，增加了与 Jellyfin 原生“忘记密码”功能兼容的密码重置流程，并将用户通知连接到 Discord、Telegram、Matrix 和电子邮件，而无需将任何数据提供给第三方服务。
jfa-go 的主要功能
邀请制注册
生成带有使用限制、过期日期以及每个链接的Jellyfin配置文件的可分享邀请链接，以便每位访客都能自动获得正确的访问权限。
自助服务密码重置
接入 Jellyfin 的“忘记密码”流程或提供一个“我的账户”页面，以便用户无需联系管理员即可重置凭据。
多渠道通知
使用 Markdown 模板，通过 Discord、Telegram、Matrix 或电子邮件联系用户，以获取到期警告、公告和账户事件。
批量用户管理
在一个仪表板中查看所有 Jellyfin 账户，并批量启用、禁用、删除或重新配置用户，而不是逐个操作。
账户到期规则
为邀请设置有时限的有效期，以便试用或付费会员资格在固定期限后自动禁用或删除。
Ombi 和 Jellyseerr 同步
保持用户名、密码和联系方式在 jfa-go、Ombi 和 Jellyseerr 之间同步，以便请求始终与正确的帐户关联。
为什么要在 Hostinger 上运行 jfa-go
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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