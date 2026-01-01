jfa-go 是一个自托管的用户管理伴侣，用于 Jellyfin（次要支持 Emby），它用可分享的邀请链接取代了手动创建账户。每个邀请都可以应用一个 Jellyfin 配置文件，该配置文件控制媒体库访问、转码限制和其他服务器设置，而使用上限、有效期、密码规则和 CAPTCHA 等选项则让管理员能够严格控制谁可以注册以及如何注册。

将 jfa-go 与 Jellyfin 一起自托管，消除了为家人、朋友或付费支持者提供服务的麻烦，增加了与 Jellyfin 原生“忘记密码”功能兼容的密码重置流程，并将用户通知连接到 Discord、Telegram、Matrix 和电子邮件，而无需将任何数据提供给第三方服务。