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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 jfa-go 构建什么

jfa-go 是一个自托管的用户管理伴侣，用于 Jellyfin（次要支持 Emby），它用可分享的邀请链接取代了手动创建账户。每个邀请都可以应用一个 Jellyfin 配置文件，该配置文件控制媒体库访问、转码限制和其他服务器设置，而使用上限、有效期、密码规则和 CAPTCHA 等选项则让管理员能够严格控制谁可以注册以及如何注册。

将 jfa-go 与 Jellyfin 一起自托管，消除了为家人、朋友或付费支持者提供服务的麻烦，增加了与 Jellyfin 原生“忘记密码”功能兼容的密码重置流程，并将用户通知连接到 Discord、Telegram、Matrix 和电子邮件，而无需将任何数据提供给第三方服务。

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jfa-go 的主要功能

邀请制注册

生成带有使用限制、过期日期以及每个链接的Jellyfin配置文件的可分享邀请链接，以便每位访客都能自动获得正确的访问权限。

自助服务密码重置

接入 Jellyfin 的“忘记密码”流程或提供一个“我的账户”页面，以便用户无需联系管理员即可重置凭据。

多渠道通知

使用 Markdown 模板，通过 Discord、Telegram、Matrix 或电子邮件联系用户，以获取到期警告、公告和账户事件。

批量用户管理

在一个仪表板中查看所有 Jellyfin 账户，并批量启用、禁用、删除或重新配置用户，而不是逐个操作。

账户到期规则

为邀请设置有时限的有效期，以便试用或付费会员资格在固定期限后自动禁用或删除。

Ombi 和 Jellyseerr 同步

保持用户名、密码和联系方式在 jfa-go、Ombi 和 Jellyseerr 之间同步，以便请求始终与正确的帐户关联。

为什么要在 Hostinger 上运行 jfa-go

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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