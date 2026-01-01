M3DB 是一个开源分布式时序数据库，最初由 Uber 构建，用于每秒摄取、存储和查询数千台主机上的数十亿指标。它将嵌入式 etcd 支持的协调器与专为监控工作负载而构建的高压缩 TSDB 引擎配对，并通过 7201 端口上的 m3coordinator 暴露兼容 Prometheus 的远程读取和远程写入 API 以及 PromQL 查询。

在您自己的 VPS 上自托管 M3DB 可为 Prometheus 和 Graphite 指标提供长期、经济高效的保留，对命名空间和复制的完全控制，以及一个可随着数据增长从单个节点扩展到全球多区域集群的单一二进制文件。