一键安装部署 M3DB。
在 Uber 构建的分布式时序数据库和 Prometheus 远程存储后端，用于行星级指标。
为 M3DB 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
M3DB 的主要功能
Prometheus 远程存储
将 M3DB 用作 Prometheus 的即插即用型长期后端，通过远程读取和远程写入，存储多年的指标数据而无需采样。
PromQL 查询引擎
通过 m3coordinator 使用原生 PromQL 查询存储的指标，使 M3DB 兼容 Grafana 和现有的 Prometheus 仪表盘。
高压缩 TSDB
专为特定用途设计的列式存储引擎，采用Gorilla风格的压缩技术，即使面对数百万个活跃时间序列，也能将磁盘使用量保持在较低水平。
可配置的命名空间
定义具有独立保留策略、块大小和分辨率的多个命名空间，以平衡快速查询与长期存储成本。
嵌入式 etcd
单节点镜像附带嵌入式etcd，用于集群拓扑和放置，从而消除了对外部协调服务的需求。
Graphite 摄取
内置的 Graphite Carbon 摄取功能让团队能够将 Graphite 和 Prometheus 指标整合到一个存储层，并提供统一的查询 API。
为什么要在 Hostinger 上运行 M3DB
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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