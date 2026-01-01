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在 Uber 构建的分布式时序数据库和 Prometheus 远程存储后端，用于行星级指标。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 M3DB 构建什么

M3DB 是一个开源分布式时序数据库，最初由 Uber 构建，用于每秒摄取、存储和查询数千台主机上的数十亿指标。它将嵌入式 etcd 支持的协调器与专为监控工作负载而构建的高压缩 TSDB 引擎配对，并通过 7201 端口上的 m3coordinator 暴露兼容 Prometheus 的远程读取和远程写入 API 以及 PromQL 查询。

在您自己的 VPS 上自托管 M3DB 可为 Prometheus 和 Graphite 指标提供长期、经济高效的保留，对命名空间和复制的完全控制，以及一个可随着数据增长从单个节点扩展到全球多区域集群的单一二进制文件。

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你可以用 {name} 构建什么

M3DB 的主要功能

Prometheus 远程存储

将 M3DB 用作 Prometheus 的即插即用型长期后端，通过远程读取和远程写入，存储多年的指标数据而无需采样。

PromQL 查询引擎

通过 m3coordinator 使用原生 PromQL 查询存储的指标，使 M3DB 兼容 Grafana 和现有的 Prometheus 仪表盘。

高压缩 TSDB

专为特定用途设计的列式存储引擎，采用Gorilla风格的压缩技术，即使面对数百万个活跃时间序列，也能将磁盘使用量保持在较低水平。

可配置的命名空间

定义具有独立保留策略、块大小和分辨率的多个命名空间，以平衡快速查询与长期存储成本。

嵌入式 etcd

单节点镜像附带嵌入式etcd，用于集群拓扑和放置，从而消除了对外部协调服务的需求。

Graphite 摄取

内置的 Graphite Carbon 摄取功能让团队能够将 Graphite 和 Prometheus 指标整合到一个存储层，并提供统一的查询 API。

为什么要在 Hostinger 上运行 M3DB

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