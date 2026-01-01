一键安装部署 Vault。
行业标准的密钥管理平台，用于安全地存储、访问和轮换敏感凭证和证书。
为 Vault 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Vault 的主要功能
动态秘密
按需为数据库和云服务生成短期凭证 — 在可配置的TTL后自动撤销，从而消除长期泄露密钥的风险。
加密即服务
通过 Vault API 加密和解密应用程序数据，无需直接管理加密密钥，从而在不更改存储层的情况下保护敏感数据。
全面的审计日志
每一次秘密读取、写入和删除都会记录完整的身份和时间戳详细信息，提供不可更改的追踪记录，用于合规性审计和事件调查。
多种认证方式
通过令牌、AppRole、GitHub、AWS IAM 或 Kubernetes 服务账户进行身份验证，将 Vault 集成到您现有的身份和部署管道中。
密钥租约和生存时间
密钥以生存时间值发布，并且可以通过编程方式续订或撤销，从而为您提供对 Vault 管理的每个凭据的细粒度生命周期控制。
为什么要在 Hostinger 上运行 Vault
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。