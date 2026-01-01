HashiCorp Vault 是一个基于身份的密钥管理平台，它集中管理敏感数据——API 密钥、数据库密码、证书和令牌——贯穿您的整个基础设施。Vault 没有将凭据分散在配置文件和环境变量中，而是提供了一个单一的可信来源，并对每次访问事件进行完整的审计日志记录。

Vault 支持按需生成并在使用后自动撤销的动态密钥，大大降低了因凭据泄露或长期有效而带来的风险。在 VPS 上自托管 Vault 可使您的密钥基础设施完全处于您的控制之下——没有任何云提供商可以访问您的密钥、审计跟踪或它们所保护的应用程序。