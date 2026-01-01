一键部署 Apache Gravitino。
开源元数据湖，通过一个 API 统一了 Iceberg、Hive、MySQL 和 PostgreSQL 中的目录、模式和表。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Apache Gravitino 构建什么
Apache Gravitino 是一个地理分布式联邦元数据湖，它为数据团队提供了一个单一平台，用于管理跨异构目录的表、模式、文件集、模型和访问策略。与传统的 Hive Metastore 不同，Gravitino 无需复制元数据即可联邦现有目录，并通过统一的 REST API 和现代 Web UI 公开它们，因此 Trino、Spark、Flink 和 Doris 等引擎可以查询相同的逻辑视图。
在您自己的 VPS 上自托管 Gravitino 可以将敏感的血缘、模式定义和凭证映射保留在您的环境中，并避免托管元数据服务的经常性成本。捆绑的 Iceberg REST 目录端点可立即支持湖仓表。
Apache Gravitino 的主要功能
统一的元数据湖
联合 Iceberg、Hive、JDBC 和文件系统目录，通过单个 REST API 和三级 metalake.catalog.schema 命名空间。
内置 Iceberg REST
在端口 9001 上提供一个 Iceberg REST 目录端点，以便 Spark、Flink 和 Trino 无需外部服务即可读写 Iceberg 表。
现代网页UI
通过内置的Web控制台浏览元湖、目录、模式和表，编辑属性，并检查血缘关系 — 无需额外容器。
多引擎兼容性
Trino、Spark、Flink、Doris 和 PyIceberg 连接器与 Gravitino 通信，这样相同的元数据就能为 SQL、批处理和流式工作负载提供支持。
文件集和模型目录
管理非结构化文件集和机器学习模型元数据以及表，为AI和湖仓工作负载提供统一的治理平面。
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Gravitino
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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