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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Apache Gravitino 构建什么

Apache Gravitino 是一个地理分布式联邦元数据湖，它为数据团队提供了一个单一平台，用于管理跨异构目录的表、模式、文件集、模型和访问策略。与传统的 Hive Metastore 不同，Gravitino 无需复制元数据即可联邦现有目录，并通过统一的 REST API 和现代 Web UI 公开它们，因此 Trino、Spark、Flink 和 Doris 等引擎可以查询相同的逻辑视图。

在您自己的 VPS 上自托管 Gravitino 可以将敏感的血缘、模式定义和凭证映射保留在您的环境中，并避免托管元数据服务的经常性成本。捆绑的 Iceberg REST 目录端点可立即支持湖仓表。

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你可以用 {name} 构建什么

Apache Gravitino 的主要功能

统一的元数据湖

联合 Iceberg、Hive、JDBC 和文件系统目录，通过单个 REST API 和三级 metalake.catalog.schema 命名空间。

内置 Iceberg REST

在端口 9001 上提供一个 Iceberg REST 目录端点，以便 Spark、Flink 和 Trino 无需外部服务即可读写 Iceberg 表。

现代网页UI

通过内置的Web控制台浏览元湖、目录、模式和表，编辑属性，并检查血缘关系 — 无需额外容器。

多引擎兼容性

Trino、Spark、Flink、Doris 和 PyIceberg 连接器与 Gravitino 通信，这样相同的元数据就能为 SQL、批处理和流式工作负载提供支持。

文件集和模型目录

管理非结构化文件集和机器学习模型元数据以及表，为AI和湖仓工作负载提供统一的治理平面。

为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Gravitino

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