Apache Gravitino 是一个地理分布式联邦元数据湖，它为数据团队提供了一个单一平台，用于管理跨异构目录的表、模式、文件集、模型和访问策略。与传统的 Hive Metastore 不同，Gravitino 无需复制元数据即可联邦现有目录，并通过统一的 REST API 和现代 Web UI 公开它们，因此 Trino、Spark、Flink 和 Doris 等引擎可以查询相同的逻辑视图。

在您自己的 VPS 上自托管 Gravitino 可以将敏感的血缘、模式定义和凭证映射保留在您的环境中，并避免托管元数据服务的经常性成本。捆绑的 Iceberg REST 目录端点可立即支持湖仓表。