FlexGet 是一个多功能自动化工具，用于从 RSS、种子网站、Usenet 索引器和数十个其他来源获取内容。它会拉取剧集和电影元数据，根据您的质量规则过滤发布，与您现有库中的内容进行去重，并将匹配的下载任务交给种子客户端、Usenet 下载器或后处理脚本——所有这些都由一个声明式 YAML 配置驱动。

在 VPS 上自托管 FlexGet 可以让您的自动化始终运行，从而确保订阅源不会错过任何发布窗口。它与 Sonarr、Radarr、qBittorrent、SABnzbd 以及更广泛的媒体服务器堆栈集成，作为调度粘合剂，确保所有内容都能得到及时处理。