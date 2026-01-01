一键部署您的 Spotify。
自托管的 Spotify 听歌统计仪表板，包含丰富的图表、历史记录和详细分析。
为 Your Spotify 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Your Spotify 构建什么
Your Spotify 是一个自托管的分析仪表板，它跟踪您的完整 Spotify 收听历史，并通过丰富的图表将其可视化：随时间变化的顶级艺术家和曲目、每天和每小时的收听时间、流派分布、专辑轮换以及多年的历史趋势。与每年只出现一次的 Spotify Wrapped 不同，Your Spotify 可以根据您选择的任何时间范围，按需为您提供同样深入的洞察。
在 VPS 上自托管 Your Spotify 可以将每一次播放、点赞和跳过都保存在您控制的数据库中——Spotify 自己的数据导出仅限于最近的 50 首曲目，但 Your Spotify 会持续轮询 API，并构建一个完整的个人收听档案，只要实例运行，该档案就会不断增长。
Your Spotify 的主要功能
持续历史捕获
每隔几秒轮询 Spotify API，记录每一次播放，包括跳过的曲目和部分收听 — 远远超出了 Spotify 导出的内容。
热门艺人、歌曲和专辑
可配置的时间范围可按播放次数、播放时长或首次发现来显示您播放最多的内容。
收听模式和趋势
热力图和图表可视化您收听最多的时间 — 一天中的时间、一周中的某天、月度趋势以及同比比较。
体裁和情绪分析
将 Spotify 歌曲的音频特征和流派标签聚合到图表中，显示您的品味如何随时间变化。
多用户仪表盘
每个用户都通过 OAuth 连接自己的 Spotify 账户，这样家庭成员就可以在同一个服务器上各自独立地追踪他们的收听情况。
为什么要在 Hostinger 上运行 Your Spotify
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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