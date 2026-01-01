Your Spotify 是一个自托管的分析仪表板，它跟踪您的完整 Spotify 收听历史，并通过丰富的图表将其可视化：随时间变化的顶级艺术家和曲目、每天和每小时的收听时间、流派分布、专辑轮换以及多年的历史趋势。与每年只出现一次的 Spotify Wrapped 不同，Your Spotify 可以根据您选择的任何时间范围，按需为您提供同样深入的洞察。

在 VPS 上自托管 Your Spotify 可以将每一次播放、点赞和跳过都保存在您控制的数据库中——Spotify 自己的数据导出仅限于最近的 50 首曲目，但 Your Spotify 会持续轮询 API，并构建一个完整的个人收听档案，只要实例运行，该档案就会不断增长。