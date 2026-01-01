Wakapi 是一个自托管的编码活动跟踪器，它与 WakaTime 编辑器插件完全兼容。它收集按项目、语言、编辑器和操作系统分类的编码时间，并在可视化仪表板中展示这些数据，而无需与第三方云服务共享任何内容。

在 VPS 上自托管 Wakapi 可以保护您的编码活动隐私，同时提供 WakaTime 所提供的所有洞察。它支持每周电子邮件摘要、用于团队激励的公共排行榜、用于 GitHub 个人资料的 README 徽章生成，以及与流行编辑器的集成，包括 VS Code、JetBrains IDEs 和 Vim。