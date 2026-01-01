HomeHub是一个开源的、自托管的家庭实用工具，它可以将任何服务器变成您家中每个人的私人仪表板。专为家庭网络上的共享使用而设计，它作为一个无需登录的渐进式网络应用（Progressive Web App）发布，因此任何家庭成员都可以在浏览器中打开它，保存到他们的主屏幕，并立即开始在笔记、购物清单、家务和共享日历上进行协作。

自托管HomeHub将家庭数据——包括开支、购物习惯、家庭日常和上传文件——完全保存在您自己的VPS上，没有第三方云同步、跟踪或按用户收费。功能可以通过单个YAML配置文件单独切换，因此您只启用您的家人实际使用的工具。