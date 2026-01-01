Jitsu 是一个开源客户数据平台，专为工程师打造，作为 Segment 的自托管替代方案。它通过原生 SDK 捕获产品和网站事件，使用无服务器 JavaScript 函数处理它们，并将结果以亚秒级延迟转发到数据仓库、营销工具和自定义 HTTP 端点。

在您的 VPS 上自托管 Jitsu，可将每个事件负载、客户标识符和管道配置保留在您自己的基础设施上 — 无按事件计费、无 MTU 限制，也无供应商锁定。此部署将 Jitsu 的完整事件管道（控制台、摄取、转子和批量处理器）与 PostgreSQL、ClickHouse、MongoDB 和 Redpanda 捆绑在一起，在单个 Compose 堆栈中为您提供一个生产就绪的 CDP。