一键部署 Jitsu。
开源客户数据平台，可捕获产品事件并实时将它们传输到您的数据仓库、营销工具和API。
为 Jitsu 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Jitsu 构建什么
Jitsu 是一个开源客户数据平台，专为工程师打造，作为 Segment 的自托管替代方案。它通过原生 SDK 捕获产品和网站事件，使用无服务器 JavaScript 函数处理它们，并将结果以亚秒级延迟转发到数据仓库、营销工具和自定义 HTTP 端点。
在您的 VPS 上自托管 Jitsu，可将每个事件负载、客户标识符和管道配置保留在您自己的基础设施上 — 无按事件计费、无 MTU 限制，也无供应商锁定。此部署将 Jitsu 的完整事件管道（控制台、摄取、转子和批量处理器）与 PostgreSQL、ClickHouse、MongoDB 和 Redpanda 捆绑在一起，在单个 Compose 堆栈中为您提供一个生产就绪的 CDP。
Jitsu 的主要功能
实时事件流
在几秒钟内将捕获的事件转发到数据仓库和SaaS目的地，为实时仪表板、受众和产品分析提供支持。
原生仓库目的地
将事件直接加载到 Snowflake、BigQuery、Redshift、ClickHouse、Postgres 和 S3，内置模式管理 — 无需单独的 ETL 工具。
JavaScript 函数
使用在事件到达目的地之前在服务器端运行的自定义JavaScript函数，对事件进行过滤、丰富和重塑。
源连接器
从数据库、SaaS API 和文件中提取数据，使用 Singer 和 Airbyte 连接器进行批量摄取，同时支持实时流。
用户资料存储
维护 MongoDB 中统一的访客和用户档案，用于跨设备身份解析、细分和个性化用例。
自托管隐私
将客户事件数据、标识符和个人身份信息保留在您自己的VPS中 — Jitsu绝不会回传数据，并且不会向您的数据管道添加任何第三方供应商。
为什么要在 Hostinger 上运行 Jitsu
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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