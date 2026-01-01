Redmine 是最成熟的开源项目管理平台之一，自 2006 年以来，它为数千个组织提供了问题跟踪和协作动力。它使用 Ruby on Rails 构建，通过自定义字段、问题类型、状态和基于角色的权限，适应了从敏捷开发到传统瀑布的各种方法，跨越无限项目。

自托管 Redmine 消除了按用户订阅的费用，并将项目历史记录、维基、附件和时间跟踪数据完全保存在自己的基础架构上。此部署将 Redmine 与 PostgreSQL 后端配对，以实现可靠、可扩展的数据存储，适合管理数百个并发问题和长期项目存档的团队。