Convex是一个反应式数据库平台，它为现代应用程序重新构想了后端架构。它将文档数据库与实时查询订阅、ACID事务以及直接与您的数据一起运行的无服务器函数相结合——所有这些都在一个集成平台中。当数据发生变化时，每个订阅的客户端都会自动更新，无需轮询或手动管理WebSocket。

在您的VPS上自托管Convex，可为您提供专用计算资源，以实现一致的数据库性能和完全的数据主权，这对于处理受隐私法规约束的用户数据的应用程序至关重要。此部署包括用于数据存储和函数执行的Convex后端，以及用于管理数据库、监控查询和部署无服务器函数的仪表板。首次启动后，通过运行以下命令生成管理员密钥：docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh