一键安装部署 Convex。
用于现代应用程序的开源响应式数据库平台，具有实时查询、ACID事务和无服务器函数。
为 Convex 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Convex 构建什么
Convex是一个反应式数据库平台，它为现代应用程序重新构想了后端架构。它将文档数据库与实时查询订阅、ACID事务以及直接与您的数据一起运行的无服务器函数相结合——所有这些都在一个集成平台中。当数据发生变化时，每个订阅的客户端都会自动更新，无需轮询或手动管理WebSocket。
在您的VPS上自托管Convex，可为您提供专用计算资源，以实现一致的数据库性能和完全的数据主权，这对于处理受隐私法规约束的用户数据的应用程序至关重要。此部署包括用于数据存储和函数执行的Convex后端，以及用于管理数据库、监控查询和部署无服务器函数的仪表板。首次启动后，通过运行以下命令生成管理员密钥：docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Convex 的主要功能
响应式实时查询
查询在数据一经更改时，自动向连接的客户端推送更新，无需轮询或手动编写 WebSocket 代码。
ACID 事务
每次写入都具有完整的事务性，确保多用户应用程序在并发更新时的数据一致性。
无服务器函数
将后端逻辑编写为 TypeScript 函数，这些函数直接在数据库引擎内部运行，并与您的数据并置。
内置文件存储
本地存储和提供文件，无需配置单独的对象存储服务或 CDN 集成。
时间旅行调试
检查历史数据状态并重放过去的查询，以诊断错误而无需在生产环境中重现它们。
为什么要在 Hostinger 上运行 Convex
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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