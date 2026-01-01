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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Convex 构建什么

Convex是一个反应式数据库平台，它为现代应用程序重新构想了后端架构。它将文档数据库与实时查询订阅、ACID事务以及直接与您的数据一起运行的无服务器函数相结合——所有这些都在一个集成平台中。当数据发生变化时，每个订阅的客户端都会自动更新，无需轮询或手动管理WebSocket。

在您的VPS上自托管Convex，可为您提供专用计算资源，以实现一致的数据库性能和完全的数据主权，这对于处理受隐私法规约束的用户数据的应用程序至关重要。此部署包括用于数据存储和函数执行的Convex后端，以及用于管理数据库、监控查询和部署无服务器函数的仪表板。首次启动后，通过运行以下命令生成管理员密钥：docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh

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你可以用 {name} 构建什么

Convex 的主要功能

响应式实时查询

查询在数据一经更改时，自动向连接的客户端推送更新，无需轮询或手动编写 WebSocket 代码。

ACID 事务

每次写入都具有完整的事务性，确保多用户应用程序在并发更新时的数据一致性。

无服务器函数

将后端逻辑编写为 TypeScript 函数，这些函数直接在数据库引擎内部运行，并与您的数据并置。

内置文件存储

本地存储和提供文件，无需配置单独的对象存储服务或 CDN 集成。

时间旅行调试

检查历史数据状态并重放过去的查询，以诊断错误而无需在生产环境中重现它们。

为什么要在 Hostinger 上运行 Convex

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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