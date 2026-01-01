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现代基于DAG的工作流调度器，带有Web UI，用于管理cron作业和任务管道。

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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Dagu 构建什么

Dagu 是一个强大的开源工作流调度器，它用有向无环图（DAG）管道取代了传统的 cron 作业，并通过简洁的网页界面进行管理。在简单的 YAML 文件中定义工作流，其步骤可以运行 shell 命令、Docker 容器、HTTP 请求、SQL 查询等——所有这些都内置了依赖链、重试和条件逻辑。

在您自己的 VPS 上自托管 Dagu，为您提供了一个没有数据库依赖的单一二进制调度器。基于文件的存储使事情变得简单，而网页用户界面则提供实时执行监控、日志查看和手动触发控制。此部署包括内置身份验证以及用于工作流定义和执行历史的持久存储。

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你可以用 {name} 构建什么

Dagu 的主要功能

DAG 工作流编辑器

在 YAML 中将任务依赖定义为有向无环图，支持并行执行、条件分支和重试逻辑。

内置步骤类型

将 shell 命令、Docker 容器、HTTP 请求、SQL 查询、SSH 命令和 S3 操作作为原生步骤类型运行。

实时监控

通过Web UI实时查看工作流执行进度，其中包含步骤级状态、日志和时间信息。

Cron 调度

使用 cron 表达式调度工作流，并从一个仪表板管理所有计划作业。

AI代理集成

运行AI编码代理，例如 Claude Code、Codex 和 Copilot，作为工作流步骤，并内置了 harness 支持。

为什么要在 Hostinger 上运行 Dagu

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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