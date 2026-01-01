Dagu 是一个强大的开源工作流调度器，它用有向无环图（DAG）管道取代了传统的 cron 作业，并通过简洁的网页界面进行管理。在简单的 YAML 文件中定义工作流，其步骤可以运行 shell 命令、Docker 容器、HTTP 请求、SQL 查询等——所有这些都内置了依赖链、重试和条件逻辑。

在您自己的 VPS 上自托管 Dagu，为您提供了一个没有数据库依赖的单一二进制调度器。基于文件的存储使事情变得简单，而网页用户界面则提供实时执行监控、日志查看和手动触发控制。此部署包括内置身份验证以及用于工作流定义和执行历史的持久存储。