Kener 是一个使用 SvelteKit 构建的开源状态页系统，它允许团队监控服务并透明地传达中断信息。它支持多种监控类型——HTTP/API 端点、TCP、DNS、SSL 证书、ping、SQL 查询、心跳和游戏服务器——每种类型都在面向公众的状态页上进行跟踪和显示，并附带正常运行时间历史记录和响应时间图表。

在您的 VPS 上自托管 Kener 可以让所有监控数据和事件历史记录都在您的控制之下。随附的 Redis 实例处理作业队列和缓存，而应用程序数据默认存储在 SQLite 中——无需外部数据库。第一个在该实例上注册的用户将成为管理员。