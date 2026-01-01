一键安装部署 Kener。
开源状态页平台，用于监控服务并实时向用户通报事件。
为 Kener 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Kener 的主要功能
多协议监控
从一个仪表板监控HTTP端点、TCP端口、DNS记录、SSL证书、ping目标、心跳和游戏服务器。
事件管理
创建附带时间戳状态时间线的事件报告，发布持续更新，并归档解决方案，以形成透明的故障历史记录。
预定维护
提前宣布计划停机时间，以便用户在服务中断之前，能在状态页面上看到即将进行的维护窗口。
多渠道通知
当监控器状态改变或恢复时，立即通过电子邮件、Slack、Discord 或 Webhook 通知您的团队。
可嵌入的状态徽章
将实时状态徽章或内联框架添加到您的文档、网站或应用仪表板，以便在线显示服务健康状况。
基于角色的访问
邀请具有不同角色的团队成员协作处理事件更新并监控配置，无需共享管理员权限。
为什么要在 Hostinger 上运行 Kener
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。