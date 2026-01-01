GitIngest 能够将整个 Git 存储库转换为结构化、令牌高效的文本，供语言模型有效处理，从而连接传统代码库和 AI 驱动的开发工作流。它以智能格式提取代码，遵守 gitignore 模式，并提供令牌计数估算，以便开发人员在提交大量提取内容之前规划 API 成本。

自托管 GitIngest 确保专有源代码永远不会通过外部服务器。与公共服务不同，您自己的实例没有速率限制，从而为有大量 AI 辅助开发需求的团队实现无限的存储库处理。