一键部署 Pterodactyl。
具有 Docker 隔离、实时控制台并支持数百款游戏的开源游戏服务器管理面板。
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你可以用 Pterodactyl 构建什么
Pterodactyl 是领先的开源游戏服务器管理面板，受到全球托管服务提供商和游戏社区的信赖。每个游戏服务器都在其独立的 Docker 容器中运行，防止资源冲突，并防止受损服务器影响同一机器上的其他服务器。现代的基于 React 的界面为服务器所有者提供实时控制台访问、文件管理、备份计划和资源监控。
自托管 Pterodactyl 消除了托管平台收取的按服务器计费的费用，并赋予管理员对品牌、身份验证集成以及针对不受支持游戏的自定义 Eggs 的完全控制权。此部署包含带有 MariaDB 和 Redis 的 Panel — Wings 必须单独安装在将运行游戏服务器的节点上。
Pterodactyl 的主要功能
Docker 隔离
每个游戏服务器都在其自己的容器中运行，防止资源冲突，并保持主机系统安全，即使服务器被入侵。
实时控制台
WebSocket 驱动的 Web 控制台让玩家和管理员可以直接从浏览器实时访问服务器输出和命令。
自动备份
内置备份调度将服务器快照存储到S3兼容存储中，保护游戏世界数据，无需人工干预。
多节点扩展
从一个单一的面板管理分布在多台物理机上的游戏服务器，随着需求的增长，通过添加Wings节点来扩展容量。
社区鸡蛋
数百个社区贡献的“蛋”涵盖了 Minecraft、Rust、ARK、Counter-Strike 等游戏 — 在几秒钟内即可部署任何受支持的游戏。
为什么要在 Hostinger 上运行 Pterodactyl
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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