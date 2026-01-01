Pterodactyl 是领先的开源游戏服务器管理面板，受到全球托管服务提供商和游戏社区的信赖。每个游戏服务器都在其独立的 Docker 容器中运行，防止资源冲突，并防止受损服务器影响同一机器上的其他服务器。现代的基于 React 的界面为服务器所有者提供实时控制台访问、文件管理、备份计划和资源监控。

自托管 Pterodactyl 消除了托管平台收取的按服务器计费的费用，并赋予管理员对品牌、身份验证集成以及针对不受支持游戏的自定义 Eggs 的完全控制权。此部署包含带有 MariaDB 和 Redis 的 Panel — Wings 必须单独安装在将运行游戏服务器的节点上。