EspoCRM 是一个完全开源的 CRM 平台，专为各种规模的组织构建，这些组织需要一个灵活、可定制的系统来管理客户关系。它涵盖了完整的销售周期——包括潜在客户、客户、联系人、商机和活动——以及营销活动、电子邮件集成和内置的帮助台，用于处理支持案例。

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