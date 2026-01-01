一键安装部署 EspoCRM。
免费、开源的CRM平台，用于在一个简洁、可定制的界面中管理潜在客户、联系人、交易、营销活动和支持案例。
为 EspoCRM 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
EspoCRM 的主要功能
全面的销售管道
通过可自定义的商机阶段、活动日志以及内置于每个客户记录中的预测功能，跟踪从首次接触到成交的潜在客户。
营销活动
向目标联系人列表创建并发送电子邮件营销活动，支持打开和点击追踪功能，无需第三方营销平台。
自定义实体和字段
通过管理面板构建包含新的实体类型、字段、关系和视图的自定义数据模型 — 大多数自定义无需编码。
内置帮助台
通过票务系统处理客户支持工单，该系统直接关联联系人、客户和销售记录，以获取完整的背景信息。
REST API 和 集成
通过简洁的 REST API 将 EspoCRM 连接到外部系统，内置了与电子邮件服务器、VoIP 和常用商业工具的集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 EspoCRM
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。