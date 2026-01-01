ZNC 是一个高级的 IRC 跳板（也称为 BNC），它代表您与 IRC 网络保持持久连接。它在您离线时记录消息，在您重新连接时重放这些消息，并允许您从多个 IRC 客户端同时连接到同一个身份。经过超过 15 年的开发，ZNC 仍然是自托管 IRC 跳板的事实标准。

在 VPS 上自托管 ZNC 可为您提供稳定、始终在线的 IRC 在线状态，具有完整的消息历史记录、用于通知、日志记录和身份识别的模块化插件，以及一个无需修改配置文件即可添加网络和配置频道的 Web 管理界面。