一键安装部署 OpenLIT。
开源 OpenTelemetry 原生可观测性与成本监控平台，用于 LLM 和生成式 AI 应用程序。
为 OpenLIT 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OpenLIT 构建什么
OpenLIT是一个开源AI工程平台，只需一行插桩代码即可为LLM和生成式AI应用提供全栈可观测性。它捕获跟踪、token使用量、延迟、错误和成本，涵盖50多个LLM提供商、向量数据库、GPU和代理框架——所有这些都使用原生的OpenTelemetry语义约定，因此现有的OTel管道无需自定义SDK即可工作。
在您自己的VPS上自托管OpenLIT，可将提示内容、模型使用和API密钥活动保留在您控制的基础设施上，不受SaaS供应商施加的按token计费或席位限制。ClickHouse存储处理高容量遥测数据，捆绑的OTel收集器暴露OTLP gRPC和HTTP端点，可供OpenLIT SDK或任何其他OTel插桩服务使用。
OpenLIT 的主要功能
LLM 可观测性
通过两行SDK设置，捕获50多个LLM提供商的提示、完成、令牌、延迟和错误。
成本监控
实时跟踪按请求、按模型和按应用程序的支出，使用主要LLM提供商的内置定价。
OpenTelemetry 原生
采用生成式AI的标准OTel语义约定，使得任何经过OTel检测的服务无需供应商SDK即可传输数据。
GPU 监控
收集 NVIDIA 和 AMD GPU 指标 — 利用率、内存、温度和功耗 — 以及模型遥测数据。
提示和 Vault 管理
版本提示、运行实验，并将提供商API密钥存储在具有基于角色的访问权限的内置秘密保险库中。
沙盒和评估
并排比较模型响应，并运行自动化评估，以评估质量、偏差和幻觉。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenLIT
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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