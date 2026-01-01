OpenLIT是一个开源AI工程平台，只需一行插桩代码即可为LLM和生成式AI应用提供全栈可观测性。它捕获跟踪、token使用量、延迟、错误和成本，涵盖50多个LLM提供商、向量数据库、GPU和代理框架——所有这些都使用原生的OpenTelemetry语义约定，因此现有的OTel管道无需自定义SDK即可工作。

在您自己的VPS上自托管OpenLIT，可将提示内容、模型使用和API密钥活动保留在您控制的基础设施上，不受SaaS供应商施加的按token计费或席位限制。ClickHouse存储处理高容量遥测数据，捆绑的OTel收集器暴露OTLP gRPC和HTTP端点，可供OpenLIT SDK或任何其他OTel插桩服务使用。