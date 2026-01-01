Gitea 是一个轻量级的开源 Git 托管平台，它为团队提供了一个私有的代码库，而无需承担大型 DevOps 平台的开销。它通过简洁的 Web 界面提供仓库管理、拉取请求、问题跟踪、代码审查和 SSH 访问——并且可以在适度的服务器资源上舒适运行。

在您的 VPS 上自托管 Gitea 意味着您的源代码和协作数据将保留在您控制的基础设施上。此部署将 Gitea 与 MySQL 数据库配对，以实现可靠的数据持久性，并包括 SSH 端口转发，以便开发人员可以使用标准的 Git 工作流进行推送和拉取。