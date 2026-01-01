MicroRealEstate 是一款专为独立房东和小型房地产团队构建的开源物业管理应用程序。它将租户记录、租赁合同、租金跟踪和文档生成整合到一个单一的自托管工作区中，消除了商业物业管理 SaaS 的按单位收费和数据共享权衡。

在您自己的VPS上自托管 MicroRealEstate，可以使敏感的租户信息、租赁协议和支付历史完全在您的掌控之中。微服务架构清晰地分离了房东门户、租户门户、文档生成器和电子邮件服务，使其能够轻松管理任何规模的租赁，而无需支付经常性软件费用。