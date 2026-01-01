一键安装部署 MicroRealEstate。
面向房东的开源租赁物业管理：在一个自托管平台中管理租约、租金、租户和文档存储。
为 MicroRealEstate 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
MicroRealEstate 的主要功能
租赁管理
从可定制的模板生成租赁合同，并将与每次租赁相关的所有合同、修订和文件集中存储。
租金支付追踪
记录所有单元的收款并监控逾期余额，同时为租户自动生成通知和收据。
租户门户
专属租户界面让租户能够查看租约、付款历史，并下载收据，无需联系房东。
自定义文档
使用可复用模板撰写通知、信函和公告，从而确保与租户的沟通保持一致和专业。
团队协作
邀请协作者共同分担物业管理工作，使该平台适用于独立房东和房地产企业。
电子邮件通知
连接 SMTP、Mailgun 或 Gmail，以直接从应用程序发送收据、群发通知和租户邀请。
为什么要在 Hostinger 上运行 MicroRealEstate
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。