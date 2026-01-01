Galaxy 是一个开源的 Web 平台，让研究人员无需编写任何代码即可运行、共享和重现数据密集型生物医学分析。全球数千家实验室都在使用它，它将数千个命令行工具封装在一个统一的浏览器界面后面，因此科学家可以构建复杂的生物信息学管道，跟踪每个参数，并在数月后重新运行完全相同的分析。

在您自己的 VPS 上自托管 Galaxy 可以让敏感的测序数据、患者队列和未发布的流程完全在您的控制之下，无需按作业付费，也无需共享服务器队列等待。此模板附带一个一体化容器，其中包含 Galaxy、PostgreSQL 和 nginx，已预配置，可实现即时单租户部署。