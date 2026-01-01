一键安装部署 SyncLounge。
Plex 观影派对 —— 与亲朋好友在多个 Plex 服务器上同步观看电影和电视节目。
为 SyncLounge 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 SyncLounge 构建什么
SyncLounge 是一个用于 Plex 媒体服务器的自托管“观影派对”协调器。它实时同步多个 Plex 客户端的播放 — 当一个观众暂停时，所有人都暂停；当一个人快进时，所有人都跟上。每个观众都从自己的 Plex 服务器流式传输，因此主机不必共享其媒体库或担心带宽 — SyncLounge 只是保持播放时间同步，并为群组提供一个聊天室。
在 VPS 上自托管 SyncLounge 可以让观影派对在您的控制之下，用户通过他们现有的 Plex 账户登录并连接到他们自己的 Plex 服务器。可选的白名单支持将您的实例限制为朋友、家人或特定 Plex 服务器的用户。
SyncLounge 的主要功能
实时播放同步
播放、暂停、快进/快退和音量操作在毫秒级时间内同步到每个参与者，从而使整个房间保持同步。
内置群聊
每个房间都包含一个集成的聊天侧边栏，这样观众就可以进行互动和讨论，而无需离开播放器。
多服务器支持
每个观看者都从他们自己的Plex服务器流式传输，因此主机无需共享媒体库访问权限或消耗上传带宽。
Plex 单点登录
用户使用他们现有的 Plex 账户进行身份验证——无需单独注册，也无需记住额外的密码。
可选访问白名单
AUTH_LIST 变量限制对特定 Plex 用户名、电子邮件或服务器机器 ID 的访问，用于私有部署。
为什么要在 Hostinger 上运行 SyncLounge
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。