SyncLounge 是一个用于 Plex 媒体服务器的自托管“观影派对”协调器。它实时同步多个 Plex 客户端的播放 — 当一个观众暂停时，所有人都暂停；当一个人快进时，所有人都跟上。每个观众都从自己的 Plex 服务器流式传输，因此主机不必共享其媒体库或担心带宽 — SyncLounge 只是保持播放时间同步，并为群组提供一个聊天室。

在 VPS 上自托管 SyncLounge 可以让观影派对在您的控制之下，用户通过他们现有的 Plex 账户登录并连接到他们自己的 Plex 服务器。可选的白名单支持将您的实例限制为朋友、家人或特定 Plex 服务器的用户。