一键安装部署 Euro-Office DocumentServer
欧洲主权的自托管办公套件，用于基于浏览器的文档、电子表格和演示文稿的协作编辑。
为 Euro-Office DocumentServer 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Euro-Office DocumentServer 构建什么
Euro-Office DocumentServer 是一个开源在线办公套件，可将基于浏览器的 DOCX、XLSX、PPTX、ODT、ODS、ODP 和 PDF 格式的协同编辑功能带到您的自有基础设施。它基于 AGPL 许可的 ONLYOFFICE DocumentServer 代码库构建，并为欧洲数字主权重新命名，可作为 Nextcloud 和 ownCloud 等平台的开箱即用协同编辑后端。
自托管 Euro-Office DocumentServer 可将所有文档、编辑会话和集成调用保留在您的 VPS 内部 — 没有任何第三方云接触内容。JWT 令牌认证默认保护 API，捆绑部署附带预配置的 PostgreSQL、RabbitMQ 和 Redis，可用于生产就绪的编辑服务器。
Euro-Office DocumentServer 的主要功能
设计主权
欧洲主导的AGPL分支，专注于数字主权——每一个文档、日志和数据库行都保留在您控制的基础设施上。
实时协同编辑
多个用户可同时编辑同一文档、电子表格或演示文稿，并带有实时光标、评论和修订跟踪。
MS Office 兼容性
打开和保存 DOCX、XLSX 和 PPTX 文件，保留高保真布局，同时原生支持 ODT、ODS 和 ODP。
JWT API 安全
JSON Web Token 验证保护所有 API 调用，因此只有经过授权的集成和客户端才能连接到编辑服务器。
Nextcloud 集成
开箱即用协作编辑后端，适用于 Nextcloud、ownCloud 和其他已支持 ONLYOFFICE 连接器的平台。
PDF 和表单编辑
直接在浏览器中编辑PDF并创建可填写的PDF表单，无需额外软件或插件。
为什么要在 Hostinger 上运行 Euro-Office DocumentServer
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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