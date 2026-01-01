Euro-Office DocumentServer 是一个开源在线办公套件，可将基于浏览器的 DOCX、XLSX、PPTX、ODT、ODS、ODP 和 PDF 格式的协同编辑功能带到您的自有基础设施。它基于 AGPL 许可的 ONLYOFFICE DocumentServer 代码库构建，并为欧洲数字主权重新命名，可作为 Nextcloud 和 ownCloud 等平台的开箱即用协同编辑后端。

自托管 Euro-Office DocumentServer 可将所有文档、编辑会话和集成调用保留在您的 VPS 内部 — 没有任何第三方云接触内容。JWT 令牌认证默认保护 API，捆绑部署附带预配置的 PostgreSQL、RabbitMQ 和 Redis，可用于生产就绪的编辑服务器。