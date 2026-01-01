jsreport是一个开源的报告服务器，它从HTML模板生成生产质量的业务文档。开发团队将其用作共享服务，组织中的任何应用程序都可以通过REST API调用它——传递JSON数据并接收格式化的PDF、Excel电子表格、DOCX或HTML响应，而无需在调用应用程序中包含任何渲染逻辑。模板使用Handlebars或其他支持的引擎以标准HTML和CSS编写，因此任何Web开发人员都可以创建和维护它们，而无需学习专有的DSL。

自托管jsreport可以将生成的文档——发票、合同、财务报表——保留在您控制的基础设施上，而无需将敏感业务数据发送给第三方渲染服务。没有按文档收费，也没有使用限制。