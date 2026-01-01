部署 jsreport 一键安装。
自托管的 JavaScript 报告平台，用于通过 REST API 从 HTML 模板生成 PDF、Excel 和 DOCX 文档。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 jsreport 构建什么
jsreport是一个开源的报告服务器，它从HTML模板生成生产质量的业务文档。开发团队将其用作共享服务，组织中的任何应用程序都可以通过REST API调用它——传递JSON数据并接收格式化的PDF、Excel电子表格、DOCX或HTML响应，而无需在调用应用程序中包含任何渲染逻辑。模板使用Handlebars或其他支持的引擎以标准HTML和CSS编写，因此任何Web开发人员都可以创建和维护它们，而无需学习专有的DSL。
自托管jsreport可以将生成的文档——发票、合同、财务报表——保留在您控制的基础设施上，而无需将敏感业务数据发送给第三方渲染服务。没有按文档收费，也没有使用限制。
jsreport 的主要功能
多种输出格式
从同一个模板生成 PDF、Excel (XLSX)、DOCX、HTML、CSV 或 XML，通过 API 参数切换格式，无需维护单独的设计。
REST API 渲染
每个模板都是一个POST端点——应用程序传递JSON数据并接收渲染后的文档，从而将报告逻辑与应用程序代码解耦。
基于浏览器的设计器
使用内置的网页编辑器，无需在工具之间切换，即可直接在浏览器中设计、预览和测试报告模板。
报告排程
安排报告按固定间隔自动运行，并通过电子邮件发送或存储输出，从而无需手动重复导出。
模板版本控制
借助内置版本历史记录，跟踪模板的每一次更改，并可回滚到任何以前的版本，无需维护单独的VCS。
为什么要在 Hostinger 上运行 jsreport
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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