Kibana 是 Elasticsearch 的官方 Web UI — 一个用于探索数据、构建交互式仪表板、运行搜索查询以及操作 Elastic Stack 部署的精致平台。Kibana 最初创建于 2013 年，现由 Elastic NV 维护，它是任何基于 Elasticsearch 构建的应用程序的标准可视化层，涵盖从日志分析和可观测性到电子商务搜索和安全分析等领域。

在您的 VPS 上自托管 Kibana，可以为数据和平台团队提供一个完整的 Elastic Stack 可视化环境，而无需支付 Elastic Cloud 中常见的按文档计费的 SaaS 费用。此模板将单节点 Elasticsearch 与 Kibana 捆绑在一起，因此该堆栈在部署后即可立即摄取数据并构建仪表板。