一键安装部署 Kibana。
适用于 Elasticsearch 的开源数据可视化和探索平台，包含仪表盘、搜索和可观测性工具。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Kibana 构建什么
Kibana 是 Elasticsearch 的官方 Web UI — 一个用于探索数据、构建交互式仪表板、运行搜索查询以及操作 Elastic Stack 部署的精致平台。Kibana 最初创建于 2013 年，现由 Elastic NV 维护，它是任何基于 Elasticsearch 构建的应用程序的标准可视化层，涵盖从日志分析和可观测性到电子商务搜索和安全分析等领域。
在您的 VPS 上自托管 Kibana，可以为数据和平台团队提供一个完整的 Elastic Stack 可视化环境，而无需支付 Elastic Cloud 中常见的按文档计费的 SaaS 费用。此模板将单节点 Elasticsearch 与 Kibana 捆绑在一起，因此该堆栈在部署后即可立即摄取数据并构建仪表板。
Kibana 的主要功能
发现和探索
使用 Discover 界面浏览 Elasticsearch 索引 — 查询、筛选、排序和可视化原始文档，以实时发现模式和异常值。
仪表板和可视化
构建交互式仪表板，包含折线图、柱状图、热力图、地图、表格以及可在团队间共享的 Lens 拖放式可视化。
搜索并 ES|QL
完整的 Elasticsearch Query DSL 以及 ES|QL——一种类似于 Splunk SPL 的管道式查询语言——让非开发人员也能轻松处理复杂的查询。
可观测性工具
内置的日志、指标、APM 和正常运行时间监控应用程序，用于摄取和分析来自 Elastic Agent 和 Beats 的可观测性数据。
地图和地理空间
交互式多层地图，带有矢量图层、热力图和地理聚合，用于可视化地理空间数据以及其他维度。
告警和报告
基于阈值和异常的警报，支持电子邮件、Slack 和 webhook 目标，以及计划的 PDF 和 CSV 报告生成。
为什么要在 Hostinger 上运行 Kibana
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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