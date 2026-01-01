一键安装部署 LinkStack。
自托管的生物链接平台，用于构建具有无限链接和完全设计控制的品牌着陆页。
为 LinkStack 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 LinkStack 构建什么
LinkStack 是一个开源的个人主页链接平台，它允许创作者、企业和组织将所有重要链接集中到一个可定制的着陆页上。它基于 PHP 和 Laravel 构建，开箱即用地提供无限链接、自定义主题、社交图标、点击分析和多用户支持——这些功能在 Linktree 等商业替代品中通常需要付费才能解锁。
在您自己的 VPS 上自托管 LinkStack 可以让访客分析、点击数据和页面配置完全由您掌控，无需按页订阅费用，免费层级无广告注入，也无需担心您的个人主页链接被第三方平台暂停。通过 Traefik 连接自定义域名，该页面将成为您自己基础设施中一个完全品牌化的部分。
LinkStack 的主要功能
无限链接
根据您的需要添加任意数量的链接、版块和页面，无需支付SaaS提供商的月度上限、项目限制或按链接收费。
自定义主题
从内置主题中选择，或使用自定义CSS、背景、按钮形状和动画完全重新设计页面，以匹配您的品牌。
内置分析
在管理面板中跟踪页面浏览量和每个链接的点击次数，而无需将第三方跟踪像素注入到访客的浏览器中。
多用户支持
为整个团队或机构托管页面，具有独立的用户账户、基于角色的访问以及在一个实例上的集中式管理。
社交和自定义图标
添加主要社交网络的图标以及自定义上传的图标，以便链接保持视觉上的一致性并易于识别。
一键更新器
通过内置更新程序，您可以直接从管理面板应用新版本，从而使您的实例保持最新，而无需重建容器。
为什么要在 Hostinger 上运行 LinkStack
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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