LinkStack最高立减 70%

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自托管的生物链接平台，用于构建具有无限链接和完全设计控制的品牌着陆页。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 LinkStack 构建什么

LinkStack 是一个开源的个人主页链接平台，它允许创作者、企业和组织将所有重要链接集中到一个可定制的着陆页上。它基于 PHP 和 Laravel 构建，开箱即用地提供无限链接、自定义主题、社交图标、点击分析和多用户支持——这些功能在 Linktree 等商业替代品中通常需要付费才能解锁。

在您自己的 VPS 上自托管 LinkStack 可以让访客分析、点击数据和页面配置完全由您掌控，无需按页订阅费用，免费层级无广告注入，也无需担心您的个人主页链接被第三方平台暂停。通过 Traefik 连接自定义域名，该页面将成为您自己基础设施中一个完全品牌化的部分。

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你可以用 {name} 构建什么

LinkStack 的主要功能

无限链接

根据您的需要添加任意数量的链接、版块和页面，无需支付SaaS提供商的月度上限、项目限制或按链接收费。

自定义主题

从内置主题中选择，或使用自定义CSS、背景、按钮形状和动画完全重新设计页面，以匹配您的品牌。

内置分析

在管理面板中跟踪页面浏览量和每个链接的点击次数，而无需将第三方跟踪像素注入到访客的浏览器中。

多用户支持

为整个团队或机构托管页面，具有独立的用户账户、基于角色的访问以及在一个实例上的集中式管理。

社交和自定义图标

添加主要社交网络的图标以及自定义上传的图标，以便链接保持视觉上的一致性并易于识别。

一键更新器

通过内置更新程序，您可以直接从管理面板应用新版本，从而使您的实例保持最新，而无需重建容器。

为什么要在 Hostinger 上运行 LinkStack

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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