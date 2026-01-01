MindsDB 是一个开源 AI 平台，它通过 SQL 将机器学习直接引入您现有的数据库基础设施。您无需构建单独的机器学习管道，即可使用标准 SQL 语法针对您的 PostgreSQL、MySQL 或 MongoDB 数据创建、训练和查询预测模型。它支持 AutoML、时间序列预测、分类，并与 OpenAI、Hugging Face 和其他 AI 提供商集成。

在您自己的 VPS 上部署 MindsDB 可将训练数据和模型工件保留在您的基础设施内，为模型训练提供专用资源，并消除每次预测的云成本—— 使数据团队能够以可预测的固定成本访问 AI。