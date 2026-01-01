一键安装部署 Sun-Panel。
可定制的服务器和NAS导航面板，为自托管用户提供简洁主页和应用程序启动器。
为 Sun-Panel 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Sun-Panel 的主要功能
多账户支持
为不同用户创建隔离账户，每个账户都有自己的面板布局和应用程序快捷方式。
无外部数据库
完全运行在内置的 SQLite 上，保持部署简单，无需维护额外的数据库服务。
丰富的图标库
利用 Iconify 图标库自由地美化您的应用快捷方式，支持数千种图标集。
系统状态监控
直接在您的面板上查看实时 CPU、内存和磁盘使用情况，以密切关注服务器健康状况。
自定义 JS 和 CSS
注入您自己的 JavaScript 和 CSS，以完全个性化您的主页的外观和行为。
页面内迷你窗口
在浮动迷你窗口中打开支持的服务，无需离开您的仪表板，实现无缝工作流程。
为什么要在 Hostinger 上运行 Sun-Panel
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。