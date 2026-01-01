Sun-Panel 是一款轻量级的自托管主页和导航面板，专为服务器和 NAS 设备设计。它为您提供了一个美观、组织良好的控制面板，您可以在其中启动所有自托管服务并一目了然地监控系统状态。Sun-Panel 秉承简洁设计理念，无需外部数据库 — 它完全基于 SQLite 运行。

Sun-Panel 支持多账户隔离、来自 Iconify 库的自定义图标、页面内迷你窗口以及完全可定制的 CSS 和 JavaScript，让您能够打造一个符合您工作流程的主页。将其部署到您的 VPS 上，即可享受一个完全由您掌控的个性化、无广告的浏览器起始页。