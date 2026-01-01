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仅使用SQL查询即可构建交互式网站和数据仪表板 — 无需前端代码、框架或JavaScript。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 SQLPage 构建什么

SQLPage 是一个开源的 Web 应用程序服务器，它可以直接从 SQL 查询渲染交互式网页。开发人员和分析师编写 .sql 文件，这些文件从内置组件库中进行选择——表单、表格、图表、地图、导航以及数十种 UI 元素——服务器将结果集转换为精美的 HTML，无需编写一行 HTML、CSS 或 JavaScript 代码。连接 SQLite、PostgreSQL、MySQL 或 Microsoft SQL Server，并在几分钟内将现有数据库公开为可用的管理面板、内部仪表板或原型。

在您自己的 VPS 上自托管 SQLPage 可以将查询、模式和凭据保留在您控制的基础设施中，而不是第三方低代码平台。没有按用户收费，没有行数限制，您的 .sql 文件像任何其他代码一样保持可移植和版本可控。

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你可以用 {name} 构建什么

SQLPage 的主要功能

仅限 SQL 渲染

编写普通的SQL文件，这些文件从丰富的组件库中进行选择，SQLPage会直接根据结果集渲染响应式HTML页面。

多数据库支持

连接到 SQLite、PostgreSQL、MySQL 或 Microsoft SQL Server，并将任何现有数据库公开为可运行的 Web 应用程序。

内置组件

表单、表格、图表、地图、卡片、导航、文件上传以及数十种精美的UI元素，无需外部库或构建步骤即可使用。

即时热重载

编辑一个.sql文件，更改会在下一次页面加载时显示 — 无需编译、无需打包器，也无需重启。

小巧的静态二进制文件

一个小于 20 MB 的 Rust 二进制文件，在适度的 VPS 资源上，即可为整个动态网站提供服务，同时具有低内存占用和快速冷启动的特点。

内置认证

HTTP基本认证、会话管理、OAuth和密码哈希函数允许SQL文件无需外部身份服务即可对页面进行访问控制。

为什么要在 Hostinger 上运行 SQLPage

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