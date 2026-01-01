SQLPage 是一个开源的 Web 应用程序服务器，它可以直接从 SQL 查询渲染交互式网页。开发人员和分析师编写 .sql 文件，这些文件从内置组件库中进行选择——表单、表格、图表、地图、导航以及数十种 UI 元素——服务器将结果集转换为精美的 HTML，无需编写一行 HTML、CSS 或 JavaScript 代码。连接 SQLite、PostgreSQL、MySQL 或 Microsoft SQL Server，并在几分钟内将现有数据库公开为可用的管理面板、内部仪表板或原型。

在您自己的 VPS 上自托管 SQLPage 可以将查询、模式和凭据保留在您控制的基础设施中，而不是第三方低代码平台。没有按用户收费，没有行数限制，您的 .sql 文件像任何其他代码一样保持可移植和版本可控。