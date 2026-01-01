一键部署 Excalidraw。
开源虚拟白板，用于创建手绘风格图表、线框图和协作草图。
为 Excalidraw 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Excalidraw 的主要功能
手绘美学
以有机、手绘风格渲染图表，降低了创建视觉内容的门槛，并使复杂的想法更易于理解。
实时协作
多个用户可以同时在同一个画布上进行绘制，端到端加密可确保会话的私密性和安全性。
无限画布
无限绘图空间让团队可以自由扩展图表，无需重构——非常适合大型架构图和头脑风暴会议。
灵活导出
将图表导出为PNG、SVG或可共享链接，从而轻松地将视觉内容嵌入到文档、演示文稿和设计工具中。
离线就绪 PWA
作为渐进式Web应用运行，并采用本地优先存储，因此，即使没有活跃的互联网连接，图表也能保持可访问性。
为什么要在 Hostinger 上运行 Excalidraw
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。