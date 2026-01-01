一键部署新API。
统一的LLM网关，用于管理多个AI提供商，并提供使用情况跟踪、访问控制和负载均衡功能。
为 New API 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
New API 的主要功能
统一提供者网关
通过一个单一的端点，将请求路由到 OpenAI、Claude、Gemini 和其他大型语言模型，无需更改您的应用程序代码即可切换提供商。
使用情况跟踪和配额
监控每个用户、团队或项目的令牌消耗和成本，并设置硬性限制，以防止您的整个组织出现意外的AI支出。
负载均衡和故障转移
将请求分发到多个提供商渠道，并在提供商不可用时自动回退到备用方案，从而最大化正常运行时间。
基于令牌的访问控制
向团队和应用程序颁发 API 令牌，无需暴露您实际的提供商凭据，从而保持秘密集中管理并可随时撤销。
网页控制面板
通过内置的Web界面管理渠道、用户和配额，并提供实时使用日志和消费分析。
为什么要在 Hostinger 上运行 New API
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。