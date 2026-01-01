New API 是一个开源 LLM 网关，为 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini 以及数十个其他 AI 提供商提供单一访问点。它集中管理 API 密钥，强制执行使用配额，跟踪每个用户或团队的成本，并实现跨提供商的故障转移和负载均衡——所有这些都通过一个网页仪表板完成。

在您的 VPS 上自托管 New API，可使敏感的 AI 凭据和使用数据处于您的控制之下，消除了按请求收取的网关费用，并让您能够灵活地添加或更换提供商，而无需更改您的应用程序代码。