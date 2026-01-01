一键部署 Para
开源后端框架，提供JSON REST API，用于对象持久化、全文搜索和多租户。
为 Para 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Para 构建什么
Para 是一个可扩展的开源后端框架，它处理对象持久化、全文搜索、缓存和身份验证，因此开发人员可以专注于构建他们的应用程序，而不是其基础设施。它通过一个简洁的 JSON REST API 暴露所有功能，该 API 使用 JWT 令牌或 AWS Signature V4 进行保护，随时为任何前端、移动应用程序或服务提供支持。
默认设置完全独立运行，带有嵌入式 H2 数据库和 Lucene 搜索引擎 — 无需外部数据库。在您的 VPS 上自托管可为您提供一个私有的后端 API，没有按请求收费，拥有完整的数据控制权，并支持插件，可根据您的需求增长替换为 PostgreSQL、MySQL、MongoDB 或 Elasticsearch。
Para 的主要功能
JSON 对象持久化
通过简洁的 REST API 存储、检索和查询任何对象，该 API 由支持 H2、PostgreSQL、MySQL 和 MongoDB 的可插拔数据库层提供支持。
内置搜索
基于 Lucene 的全文搜索无需额外配置即可开箱即用，支持对所有存储对象进行即时搜索。
多租户架构
借助内置的多租户功能，按应用程序隔离数据 — 每个应用程序都有自己的表、搜索索引和缓存命名空间。
JWT 验证
使用 JWT 令牌或 AWS Signature V4 验证 API 请求，并内置用户管理和社交登录支持。
插入生态系统
随着您的需求增长，可以使用官方插件将默认的 H2 和 Lucene 后端替换为 PostgreSQL、Elasticsearch、MongoDB 或 Hazelcast。
为什么要在 Hostinger 上运行 Para
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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