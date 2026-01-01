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开源后端框架，提供JSON REST API，用于对象持久化、全文搜索和多租户。

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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Para 构建什么

Para 是一个可扩展的开源后端框架，它处理对象持久化、全文搜索、缓存和身份验证，因此开发人员可以专注于构建他们的应用程序，而不是其基础设施。它通过一个简洁的 JSON REST API 暴露所有功能，该 API 使用 JWT 令牌或 AWS Signature V4 进行保护，随时为任何前端、移动应用程序或服务提供支持。

默认设置完全独立运行，带有嵌入式 H2 数据库和 Lucene 搜索引擎 — 无需外部数据库。在您的 VPS 上自托管可为您提供一个私有的后端 API，没有按请求收费，拥有完整的数据控制权，并支持插件，可根据您的需求增长替换为 PostgreSQL、MySQL、MongoDB 或 Elasticsearch。

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你可以用 {name} 构建什么

Para 的主要功能

JSON 对象持久化

通过简洁的 REST API 存储、检索和查询任何对象，该 API 由支持 H2、PostgreSQL、MySQL 和 MongoDB 的可插拔数据库层提供支持。

内置搜索

基于 Lucene 的全文搜索无需额外配置即可开箱即用，支持对所有存储对象进行即时搜索。

多租户架构

借助内置的多租户功能，按应用程序隔离数据 — 每个应用程序都有自己的表、搜索索引和缓存命名空间。

JWT 验证

使用 JWT 令牌或 AWS Signature V4 验证 API 请求，并内置用户管理和社交登录支持。

插入生态系统

随着您的需求增长，可以使用官方插件将默认的 H2 和 Lucene 后端替换为 PostgreSQL、Elasticsearch、MongoDB 或 Hazelcast。

为什么要在 Hostinger 上运行 Para

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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