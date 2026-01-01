Para 是一个可扩展的开源后端框架，它处理对象持久化、全文搜索、缓存和身份验证，因此开发人员可以专注于构建他们的应用程序，而不是其基础设施。它通过一个简洁的 JSON REST API 暴露所有功能，该 API 使用 JWT 令牌或 AWS Signature V4 进行保护，随时为任何前端、移动应用程序或服务提供支持。

默认设置完全独立运行，带有嵌入式 H2 数据库和 Lucene 搜索引擎 — 无需外部数据库。在您的 VPS 上自托管可为您提供一个私有的后端 API，没有按请求收费，拥有完整的数据控制权，并支持插件，可根据您的需求增长替换为 PostgreSQL、MySQL、MongoDB 或 Elasticsearch。