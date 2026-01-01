wger 是一个开源的健身和锻炼追踪器，它将全面的运动数据库、结构化的锻炼计划、营养追踪和体重监测结合到一个自托管的 Django 应用程序中。它附带一个由社区精心策划的包含数千种运动的目录，其中包含描述、目标肌肉和演示图片，并与原生的 iOS 和 Android 移动应用程序配对，以便运动员可以在健身房记录锻炼和膳食。

在您的 VPS 上自托管 wger 可以将个人训练数据——锻炼、身体测量、食物记录和进度图表——保留在您控制的基础设施上，而不是交给健身 SaaS。该平台支持拥有私人账户的多个用户、用于试用的可选访客登录，以及用于自定义仪表板或第三方应用程序集成的全面 REST API。