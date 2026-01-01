一键部署 wger。
自托管的健身和锻炼追踪器，包含运动数据库、营养记录和体重追踪，适用于运动员和教练。
为 wger 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 wger 构建什么
wger 是一个开源的健身和锻炼追踪器，它将全面的运动数据库、结构化的锻炼计划、营养追踪和体重监测结合到一个自托管的 Django 应用程序中。它附带一个由社区精心策划的包含数千种运动的目录，其中包含描述、目标肌肉和演示图片，并与原生的 iOS 和 Android 移动应用程序配对，以便运动员可以在健身房记录锻炼和膳食。
在您的 VPS 上自托管 wger 可以将个人训练数据——锻炼、身体测量、食物记录和进度图表——保留在您控制的基础设施上，而不是交给健身 SaaS。该平台支持拥有私人账户的多个用户、用于试用的可选访客登录，以及用于自定义仪表板或第三方应用程序集成的全面 REST API。
wger 的主要功能
运动数据库
数千个社区精选的练习，附带描述、目标肌肉群和演示图片，这些内容均从上游 wger.de 目录同步。
健身计划
制定结构化训练计划，包含组数、次数、重量和休息时间，然后通过图表跟踪每次训练的进展。
营养记录
根据宏量营养素和卡路里目标制定膳食计划，并提供可搜索的食物数据库、每日膳食记录和购物清单生成功能。
体重追踪
记录体重、测量数据和进度照片，并通过趋势图突出长期变化。
原生移动应用
免费的 iOS 和 Android 配套应用程序连接到您的自托管实例，用于在健身房记录，无需浏览器。
多用户带API
每个用户的账户，支持可选的访客登录，以及一个全面的REST API，用于自定义仪表板、集成和辅导工具。
为什么要在 Hostinger 上运行 wger
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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