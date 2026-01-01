FreeScout 是一个免费的开源帮助台和共享收件箱平台，使用 PHP 和 Laravel 构建，旨在作为 Help Scout 和 Zendesk 的自托管替代方案。它提供了一个熟悉且专业的支持界面，具有多邮箱支持、冲突检测、预设回复和工作流自动化 — 团队高效管理客户咨询所需的一切，而无需支付按座席订阅费用。

在您的 VPS 上部署 FreeScout 并使用 MariaDB，让您对每次客户对话拥有完全的数据主权、无限的座席和邮箱，以及通过模块系统扩展功能的自由。没有按座席定价，没有对话限制，也没有供应商增加成本或终止服务的风险。