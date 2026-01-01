Apache Pinot 是一个实时分布式OLAP数据存储，在LinkedIn构建，并被Uber、Stripe、Walmart、Target和Slack用于生产环境，为数十亿事件提供面向用户的分析。它从Kafka和Kinesis等流式数据源以及S3和HDFS等批处理数据源摄取数据，即使有数千并发用户，也能在毫秒级响应SQL查询。

在您自己的VPS上自托管Pinot，可以直接控制查询延迟、保留策略和租户配置，没有按查询计费或供应商锁定。Pinot控制器附带一个集成的Web控制台，用于模式管理、表配置和即席SQL探索。