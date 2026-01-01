Dashy 是一款自托管的个人控制面板，它为您的所有服务、应用程序和书签提供了一个美观、可定制的主页。它拥有数百个内置图标、丰富的部件生态系统和可视化配置编辑器，让您无需编辑 YAML 文件即可构建定制界面。实时状态检查持续监控您的服务，让您随时了解哪些服务正在运行。

在您的 VPS 上自托管 Dashy 意味着您的控制面板可以 24/7 全天候从任何设备访问，并且所有配置数据都在您的掌控之中。没有订阅费，没有使用限制，也没有第三方访问您的基础设施拓扑——只有一个快速、私密的入口点，通向您运行的所有内容。