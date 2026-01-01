SerpBear 是一个开源的自托管 SEO 排名跟踪器，它监控您的域名在 Google、Bing、Yahoo、Yandex 和 DuckDuckGo 上针对所选关键词的排名情况。它每天抓取 SERP 位置，绘制排名历史图表，并显示排名变化，这样您就可以对算法变化、内容更新和竞争对手活动做出反应，而无需向 SaaS 排名跟踪服务支付按关键词计费的费用。

在您自己的 VPS 上自托管 SerpBear，您可以获得无限的域名和关键词，可选的 Google Search Console 集成以获取展示次数和点击量，以及在排名发生变化时通过电子邮件或 webhook 进行通知。数据存储在您的基础设施中，因此历史排名档案始终属于您，而不会在 SaaS 订阅到期时消失。