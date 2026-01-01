一键安装部署 SerpBear。
自托管的搜索引擎排名追踪器，用于监测Google、Bing及其他搜索引擎上的关键词排名。
为 SerpBear 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 SerpBear 构建什么
SerpBear 是一个开源的自托管 SEO 排名跟踪器，它监控您的域名在 Google、Bing、Yahoo、Yandex 和 DuckDuckGo 上针对所选关键词的排名情况。它每天抓取 SERP 位置，绘制排名历史图表，并显示排名变化，这样您就可以对算法变化、内容更新和竞争对手活动做出反应，而无需向 SaaS 排名跟踪服务支付按关键词计费的费用。
在您自己的 VPS 上自托管 SerpBear，您可以获得无限的域名和关键词，可选的 Google Search Console 集成以获取展示次数和点击量，以及在排名发生变化时通过电子邮件或 webhook 进行通知。数据存储在您的基础设施中，因此历史排名档案始终属于您，而不会在 SaaS 订阅到期时消失。
SerpBear 的主要功能
多引擎追踪
从一个统一的仪表盘追踪 Google、Bing、Yahoo、Yandex 和 DuckDuckGo 上的关键词排名，并提供每个关键词的历史图表。
Search Console 集成
可选的 Google Search Console 连接会为每个跟踪的关键词添加展示次数、点击率和发现数据。
移动和桌面搜索结果页
为移动和桌面SERP运行独立的跟踪器，以捕捉影响实际流量的设备特定排名差异。
国家和城市定位
将每个关键词配置为目标国家、语言和城市，以反映本地化搜索结果，而非单一的全球视图。
通知和导出
电子邮件和Webhook通知在排名变化时触发，CSV导出可为外部仪表板或客户报告提供数据，无需手动复制粘贴。
无限关键词
没有按关键词计费 — 您可以跟踪任意数量的域名和关键词，只要您的VPS资源允许，无需升级订阅层级。
为什么要在 Hostinger 上运行 SerpBear
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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