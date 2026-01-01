MiroFish是一个基于OASIS多智能体模拟框架构建的AI预测引擎。它构建了由数千个AI智能体组成的并行数字世界，每个智能体都拥有独立的个性、由Zep Cloud提供支持的长期记忆和行为逻辑。用户可以注入真实世界事件作为种子数据，观察模拟群体如何响应——从而对社交媒体趋势、市场动向和政策影响产生结果预测。

自托管MiroFish为您提供了用于资源密集型模拟的专用计算能力，并将敏感的商业智能、金融信号和预发布分析完全保留在您自己的基础设施中。您还可以完全控制LLM提供商的选择和成本优化。