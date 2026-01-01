Wallabag 是一个自托管的稍后阅读应用程序，它可以保存网络文章并去除广告、导航和杂乱内容，仅呈现文本和图片，以实现干净、专注的阅读体验。它是 Pocket 和 Instapaper 的私人替代品，并提供完整的离线支持。

在 VPS 上自托管 Wallabag 意味着您的阅读列表和文章存档存储在您自己的基础设施上，没有第三方访问。适用于 Chrome 和 Firefox 的浏览器扩展程序使文章保存一键完成，而适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序则支持随时随地离线阅读。从 Pocket 和 Instapaper 导入使迁移变得简单。