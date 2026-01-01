Scrypted 是一个开源的家庭视频集成平台和网络视频录像机 (NVR)，它将 IP 摄像头统一到包括 HomeKit、Google Home、Alexa 和 Home Assistant 在内的智能家居生态系统中。其硬件加速转码和插件架构可提供低延迟的直播流和可靠的 24/7 录像，且无厂商锁定。

Scrypted NVR 插件增加了持续录像功能，支持 AI 驱动的智能检测、即时运动警报，以及一个精致的移动和桌面应用程序用于远程监控。在您的 VPS 上自托管可让您完全拥有您的录像，并消除持续的云订阅费用。