Створюйте системи, що масштабуються з доменом .systems

1 779/р.569/1-й рік
Знижка 68%
На 1 рік
.systems

Про домен .systems

Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .systems

Що таке домен .systems?

.systems — це загальний домен верхнього рівня, що підходить для бізнесу, ІТ-провайдерів, інженерних фірм та організацій, що пропонують комплексні рішення, інфраструктуру або послуги, з акцентом на структурованій, системній роботі.

Для кого призначений домен .systems?

Домен .systems добре підходить для ІТ-консультантів, постачальників програмного забезпечення, системних інтеграторів та постачальників інфраструктури, які пропонують складні технічні рішення та підтримку. Він підходить як для нішевих проектів, так і для відомих технологічних фірм.

Чому варто обрати домен .systems?

Домен .systems сигналізує про структуровану, технічну спрямованість з першого відвідування, покращуючи зрозумілість та запам'ятовуваність бренду. Він підтримує узгоджене використання назв на веб-сайтах, в електронній пошті та документації, допомагаючи підтримувати професійну та масштабовану онлайн-присутність.

Інформація про домен .systems

Домен верхнього рівня
.systems
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
3 років
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
Домени IDN
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴

Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?

Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради

Як вибрати найкраще доменне ім'я

1. Додайте назву бренду

Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
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Поширені запитання про домен .systems

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 569 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 779 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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