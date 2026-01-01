Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .systems

Що таке домен .systems? .systems — це загальний домен верхнього рівня, що підходить для бізнесу, ІТ-провайдерів, інженерних фірм та організацій, що пропонують комплексні рішення, інфраструктуру або послуги, з акцентом на структурованій, системній роботі.

Для кого призначений домен .systems? Домен .systems добре підходить для ІТ-консультантів, постачальників програмного забезпечення, системних інтеграторів та постачальників інфраструктури, які пропонують складні технічні рішення та підтримку. Він підходить як для нішевих проектів, так і для відомих технологічних фірм.