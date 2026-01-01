Створюйте системи, що масштабуються з доменом .systems
1 779₴/р.569₴/1-й рікНа 1 рік
Знижка 68%
Про домен .systems
Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .systems
Що таке домен .systems?
.systems — це загальний домен верхнього рівня, що підходить для бізнесу, ІТ-провайдерів, інженерних фірм та організацій, що пропонують комплексні рішення, інфраструктуру або послуги, з акцентом на структурованій, системній роботі.
Для кого призначений домен .systems?
Домен .systems добре підходить для ІТ-консультантів, постачальників програмного забезпечення, системних інтеграторів та постачальників інфраструктури, які пропонують складні технічні рішення та підтримку. Він підходить як для нішевих проектів, так і для відомих технологічних фірм.
Чому варто обрати домен .systems?
Домен .systems сигналізує про структуровану, технічну спрямованість з першого відвідування, покращуючи зрозумілість та запам'ятовуваність бренду. Він підтримує узгоджене використання назв на веб-сайтах, в електронній пошті та документації, допомагаючи підтримувати професійну та масштабовану онлайн-присутність.
Інформація про домен .systems
Домен верхнього рівня
.systems
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
3 років
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
Домени IDN
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴
Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?
Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради
Як вибрати найкраще доменне ім'я
1. Додайте назву бренду
Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
2. Коротко і ясно
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
3. Чим простіше, тим краще
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
4. Подумайте про свою аудиторію
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
5. Дійте швидко
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.cloud
Простір для запуску сучасного бізнесу
Поширені запитання про домен .systems
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs 569 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 779 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.