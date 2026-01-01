Пошта Hostinger проти електронної пошти GoDaddy

Чому варто обрати Hostinger Mail?
Цінність, яка насправді має сенс
Запуск і робота за лічені хвилини
Основні речі, охоплені
Порівняння віч-на-віч
*Дата порівняння: 1 червня 2026 року.
Дізнайтеся, чому понад 5 мільйонів власників веб-сайтів обирають Hostinger
Simos
Я користуюся Hostinger вже більше року, і я безмежно вражений. Хоча їхній загальний професіоналізм очевидний, їхній сервіс електронної пошти справді фантастичний – надійний, простий у налаштуванні та ідеальний для професійного спілкування.
Bob Stewart
Сервіс Hostinger має все, що мені потрібно для електронної пошти та домену, з правильними функціями та справедливою ціною. Інші хостинг-сервіси стверджують, що є найкращими, але вони завалюють вас складністю та маркетингом.
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Переваги:
Переваги:
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