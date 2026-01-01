Пошта Hostinger проти електронної пошти GoDaddy

Шукаєте альтернативи GoDaddy Email? Порівняйте Hostinger та GoDaddy з першого погляду, щоб знайти відповідний сервіс хостингу бізнес-електронної пошти для ваших потреб.
Див. порівняння

Чому варто обрати Hostinger Mail?

Чудовий електронний лист не обов'язково має бути складним чи дорогим. Ось тут Hostinger і допоможе.

Цінність, яка насправді має сенс

Професійна поштова скринька не повинна коштувати цілого статку. Hostinger Business Email надає вам фірмову адресу, надійний захист і можливості для зростання – без несподіваного підвищення цін на поновлення.

Запуск і робота за лічені хвилини

Жодних технічних проблем із налаштуванням. Незалежно від того, чи належить ваш домен Hostinger, чи ні, активація вашої поштової скриньки займає лише кілька кліків – і ваш перший професійний електронний лист готовий до надсилання.

Основні речі, охоплені

Фільтрація спаму, автентифікація електронної пошти, мобільний доступ та інструменти для написання текстів на основі штучного інтелекту – все це вбудовано. Тож ви можете зосередитися на своєму бізнесі, а не на своїй поштовій скриньці.

Порівняння віч-на-віч

Порівняйте ціни та характеристики з першого погляду.
Hostinger Mail
GoDaddy Email

Початкова ціна за поштову скриньку*

Starts at 19 ₴/місяць
1,99 дол. США/міс.

Безкоштовний домен

Так
Ні

Сховище на поштову скриньку

10 ГБ-50 ГБ
10 ГБ-100 ГБ

Псевдоніми електронної пошти

До 30
До 300

Правила переадресації

Так
Так

Автовідповідачі

Так
Так

Захист від спаму та вірусів

Так
Так

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Так
Так

Дивіться, хто відкривав ваші електронні листи

Усі плани
Обмежена

Взаємодія електронною поштою

Так
Так

Функції штучного інтелекту

Так, помічник зі штучним інтелектом, написання на основі штучного інтелекту, розумний пошук та анотації
Так, створення електронних листів на основі штучного інтелекту

Електронна адреса агента

Так
Ні

Підтримка клієнтів

Цілодобовий живий чат
Телефон і чат цілодобово

Оцінка відгуків на Trustpilot

4.5 / 5.0
4.5 / 5.0
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*Дата порівняння: 1 червня 2026 року.

Дізнайтеся, чому понад 5 мільйонів власників веб-сайтів обирають Hostinger

Не вірте нам на слово – ось що говорять про свій досвід люди, які користувалися послугами бізнес-електронної пошти Hostinger.

Simos

Review provider

Я користуюся Hostinger вже більше року, і я безмежно вражений. Хоча їхній загальний професіоналізм очевидний, їхній сервіс електронної пошти справді фантастичний – надійний, простий у налаштуванні та ідеальний для професійного спілкування.

Bob Stewart

Review provider

Сервіс Hostinger має все, що мені потрібно для електронної пошти та домену, з правильними функціями та справедливою ціною. Інші хостинг-сервіси стверджують, що є найкращими, але вони завалюють вас складністю та маркетингом.

OASK Publishers

Review provider

Я використовую поштові послуги Hostinger для ділового спілкування, і загалом, досвід був безперебійним та надійним. Процес налаштування був простим, а підключення електронних листів для користувацького домену було легким, навіть без поглиблених технічних знань.

Придбайте свій бізнес-план електронної пошти на базі штучного інтелекту

30-денна гарантія повернення грошей

Скасування в будь-який час

Підтримка 24/7

Тариф на 48 міс.
Знижка 76%
Starter
Найкраще для: приватних підприємців
79
19/міс.
Вибрати тариф
Ціна за поштову скриньку. На 48 міс. Продовження за 39 ₴/міс. на 48 міс.
1 поштову скриньку включено
Обсяг сховища на акаунт: 5 ГБ
Правил переадресації: 5
Псевдонімів пошти: 5

Переваги:

Agentic Mail
Найпопулярніший
Знижка 71%
Standard
Найкраще для: малого бізнесу, готового до масштабування
99
29/міс.
Вибрати тариф
Ціна за поштову скриньку. На 48 міс. Продовження за 59 ₴/міс. на 48 міс.
1 поштову скриньку включено
Обсяг сховища на акаунт: 20 ГБ
Правил переадресації: 20
Псевдонімів пошти: 10

Переваги:

Шукайте, відповідайте, аналізуйте та пишіть — усе за допомогою інструментів ШІ — безлімітно.
Дізнайтеся, хто відкрив ваші листи
Відповіді на листи на основі ШІ
Автоматичні відповіді
Agentic Mail
Знижка 74%
Premium
Найкраще для: команди, що масштабуються
149
39/міс.
Вибрати тариф
Ціна за поштову скриньку. На 48 міс. Продовження за 89 ₴/міс. на 48 міс.
1 поштову скриньку включено
Обсяг сховища на акаунт: 50 ГБ
Правил переадресації: 50
Псевдонімів пошти: 30

Переваги:

Безплатний домен на 1 рік
Відстежувати кліки за посиланнями та відкриття файлів
Шукайте, відповідайте, аналізуйте та пишіть — усе за допомогою інструментів ШІ — безлімітно.
Дізнайтеся, хто відкрив ваші листи
Автоматичні відповіді
Agentic Mail
Знижка 76%
Starter
Найкраще для: приватних підприємців
79
19/міс.
Вибрати тариф
Ціна за поштову скриньку. На 48 міс. Продовження за 39 ₴/міс. на 48 міс.
1 поштову скриньку включено
Обсяг сховища на акаунт: 5 ГБ
Правил переадресації: 5
Псевдонімів пошти: 5

Переваги:

Agentic Mail
Найпопулярніший
Знижка 71%
Standard
Найкраще для: малого бізнесу, готового до масштабування
99
29/міс.
Вибрати тариф
Ціна за поштову скриньку. На 48 міс. Продовження за 59 ₴/міс. на 48 міс.
1 поштову скриньку включено
Обсяг сховища на акаунт: 20 ГБ
Правил переадресації: 20
Псевдонімів пошти: 10

Переваги:

Шукайте, відповідайте, аналізуйте та пишіть — усе за допомогою інструментів ШІ — безлімітно.
Дізнайтеся, хто відкрив ваші листи
Відповіді на листи на основі ШІ
Автоматичні відповіді
Agentic Mail
Знижка 74%
Premium
Найкраще для: команди, що масштабуються
149
39/міс.
Вибрати тариф
Ціна за поштову скриньку. На 48 міс. Продовження за 89 ₴/міс. на 48 міс.
1 поштову скриньку включено
Обсяг сховища на акаунт: 50 ГБ
Правил переадресації: 50
Псевдонімів пошти: 30

Переваги:

Безплатний домен на 1 рік
Відстежувати кліки за посиланнями та відкриття файлів
Шукайте, відповідайте, аналізуйте та пишіть — усе за допомогою інструментів ШІ — безлімітно.
Дізнайтеся, хто відкрив ваші листи
Автоматичні відповіді
Agentic Mail

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Захист від спаму, вірусів, фішингу
Доступ до пошти з будь-якого додатка чи пристрою
Відстеження історії дій скриньки
Захист даних завдяки наскрізному шифруванню
Просте перенесення листів
Автовідповіді під час вашої відсутності
Переадресація листів на будь-яку іншу адресу
Перехоплення листів, надісланих на неправильні адреси
Швидка та проста у використанні пошта
Захист від спаму, вірусів, фішингу
Доступ до пошти з будь-якого додатка чи пристрою
Відстеження історії дій скриньки
Захист даних завдяки наскрізному шифруванню
Просте перенесення листів
Автовідповіді під час вашої відсутності
Переадресація листів на будь-яку іншу адресу
Перехоплення листів, надісланих на неправильні адреси
Швидка та проста у використанні пошта

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Візьміть свою поштову скриньку з собою

Переходите від іншого провайдера пошти? Перенесіть свої листи, папки та контакти майже миттєво з помічником ШІ для пошти Kodee.
Перенести поштову скриньку
Візьміть свою поштову скриньку з собою

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