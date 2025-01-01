Промокоди на хостинг Hostinger
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39,00 ₴ /міс.
+ міс. безплатно
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Single
Найкраще рішення для початківців
199,00 ₴ЗНИЖКА 80%
39,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 89,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Сайтів: 1
Керований хостинг для WordPress
~10 000 відвідувань/міс.
SSD-диск 10 ГБ
Файлів і каталогів (інодів): 200 000
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Безплатні готові шаблони
Безплатна автоматична міграція сайтів
Необмежені безплатні SSL
1 поштова скринька – безплатно на 1 рік
Щотижневі бекапи
Сканер вразливостей WordPress
Розумне автооновлення WordPress
Стандартне прискорення WordPress
Необмежений трафік
Безплатна CDN
Проміжне середовище WordPress
Виділена IP-адреса
Професійна підтримка
Всі характеристики
Найпопулярніший
Premium
Усе необхідне для створення сайту
299,00 ₴ЗНИЖКА 75%
75,05 ₴ /міс.
Вартість продовження 129,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 25
Керований хостинг для WordPress
~25 000 відвідувань/міс.
SSD-диск 25 ГБ
Файлів і каталогів (інодів): 400 000
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Безплатні готові шаблони
Безплатна автоматична міграція сайтів
Необмежені безплатні SSL
Поштових скриньок: 25. Безплатно на 1 рік
Щотижневі бекапи
Сканер вразливостей WordPress
Розумне автооновлення WordPress
Стандартне прискорення WordPress
Необмежений трафік
Безплатна CDN
Проміжне середовище WordPress
Виділена IP-адреса
Професійна підтримка
Всі характеристики
Business
Більше ресурсів і вдосконалені функції
349,00 ₴ЗНИЖКА 65%
122,55 ₴ /міс.
Вартість продовження 249,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 50
Керований хостинг для WordPress
~100 000 відвідувань/міс.
Диск NVMe 50 ГБ
Файлів і каталогів (інодів): 600 000
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Безплатні готові шаблони
Безплатна автоматична міграція сайтів
Необмежені безплатні SSL
Поштових скриньок: 50. Безплатно на 1 рік
Бекапи: щоденні та за запитом
Сканер вразливостей WordPress
Розумне автооновлення WordPress
Розширене прискорення WordPress
Необмежений трафік
Безплатна CDN
Проміжне середовище WordPress
Виділена IP-адреса
Професійна підтримка
Всі характеристики
Cloud Startup
Насолоджуйтеся оптимізованою продуктивністю та потужними ресурсами
849,00 ₴ЗНИЖКА 67%
284,05 ₴ /міс.
Вартість продовження 599,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 100
Керований хостинг для WordPress
~200 000 відвідувань/міс.
Диск NVMe 100 ГБ
Файлів і каталогів (інодів): 2 000 000
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Безплатні готові шаблони
Безплатна автоматична міграція сайтів
Необмежені безплатні SSL
Поштових скриньок: 100. Безплатно на 1 рік
Бекапи: щоденні та за запитом
Сканер вразливостей WordPress
Розумне автооновлення WordPress
Розширене прискорення WordPress
Необмежений трафік
Безплатна CDN
Проміжне середовище WordPress
Виділена IP-адреса
Професійна підтримка
Всі характеристики
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Як застосувати знижку Hostinger
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Часті запитання про Hostinger промокоди на хостинг
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